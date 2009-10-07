Nobel Kimya, 2 Amerikalı 1 israilli'ye verildi

Nobel komitesi, bilim adamlarının, hücrenin protein ürettiği yer olan ribozomun ayrıntılı haritasını çıkarmaları ve yeni antibiyotiklerin yolunu açan çalışmaları dolayısıyla ödülü aldıklarını açıkladı.Nobel kimya ödülüne bu yıl Amerikalı Venkatraman Ramakrishnan ve Thomas Steitzile İsrailli Ada Yonath, ribozomların yapısı ve işleyişi konusundaki çalışmaları dolayısıyla layık görüldü. Nobel kimya ödülünü son 10 yılda kazananlar şunlar: 2008: İlk kez deniz analarında görülen yeşil floresan proteininin (GFP) keşfi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarıyla Roger Tsien (ABD), Martin Chalfie (ABD), Osamu Shimomura (Japon) 2007: Ozon tabakasının neden inceldiğinin anlaşılmasına da yardımcı olan, katı yüzeylerdeki kimyasal süreçle ilgili çalışmaları dolayısıyla Gerhard Ertl (Almanya) 2006: "Ökaryotik transkripsiyonun moleküler temeli" çalışmasıyla Roger D. Kornberg (ABD) 2005: "Organik sentezde çifte ayrıştırma yöntemlerini geliştirme" çalışmalarından ötürü Yves Chauvin (Fransa), Robert H. Grubbs ve Richard R. Schrock (ABD) 2004: Proteinlerin çözülmesi süreciyle ilgili çalışmalarından dolayı Aaron Ciechanover (İsrail), Avram Hershko (İsrail), Irwin Rose (ABD) 2003: Hücre zarı yoluyla su ve iyon nakline olanak sağlayan buluşlarıyla Peter Agre (ABD), Roderick MacKinnon (ABD) 2002: Proteinler de dahil olmak üzere biyolojik makromoleküllerin analizi ve tanımlanması yöntemlerini geliştiren John Fenn (ABD), Koichi Tanaka (Japonya) ve Kurt Wuethrich (İsviçre) 2001: "Katalitik asimetrik sentez" çalışmaları dolayısıyla William Knowles (ABD), Ryoji Noyori (Japonya), Barry Sharpless (ABD) 2000: Polimer plastiklerdeki elektrik geçirgenliğiyle ilgili çalışmalarıyla Alan Heeger (ABD), Alan MacDiarmid (ABD), Hideki Şirakava (Japonya) 1999: "Kimyasal reaksiyonların geçiş durumları" çalışmasıyla Ahmed Zevail.