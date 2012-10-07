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Kültür-Sanat

Nobel haftası başlıyor

İsveç'te 2012 Nobel ödüllerini kazananlar bu hafta belli olacak

07 Ekim 2012 22:42

Alfred Nobel anısına her yıl İsveç'te Nobel Komitesi tarafından verilen ödüllerin bu yılki sahipleri Pazartesi gününden itibaren açıklanmaya başlayacak.

Stockholm'deki Nobel Komitesi'nin üyeleri yarın Türkiye saatiyle 12.30'da, Karolinska Üniversitesi'nde düzenlenecek basın toplantısında, Nobel Tıp Ödülü'nü kazananın adını basına açıklayacak.

9 Ekim Salı Günü Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi, 10 Ekim Çarşamba Günü de Kimya alanında ödül kazananlar duyurulacak.

Barış alanındaki çalışmaları ya da girişimleriyle Nobel Ödülü'ne layık görülen kişi, 12 Ekim'de Oslo'da belli olacak. 15 Ekim günü ise yine Stockholm'de Ekonomi alanındaki Nobel Ödülü'nün sahibi açıklanacak.

Nobel Ödülleri içinde en fazla merak uyandıran alan olan Edebiyat ödülünü kazanan yazarın adının açıklanacağı tarih ise henüz bildirilmedi.

Stockholm'de 10 Aralık'ta İsveç Kralı Carl Gustav'ın da katıldığı törenle, ödül kazananlara 8 milyon İsveç Kronu (890 bin Euro) ve madalya veriliyor.

Barış Ödülü ile ilgili tören ise Norveç'in başkenti Oslo'da yapılıyor.

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