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BBC Türkçe

Nobel Fizik Ödülü yerçekimsel dalgaları gözlemleyen üç ABD'li biliminsanına verildi

Bu yılın Nobel Fizik Ödülü, yerçekimsel dalgaları gözlemleme alanında yaptıkları katkılar için ABD'li biliminsanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'a verildi.

29 Nisan 2018 20:30

Bu yılın Nobel Fizik Ödülü, yerçekimsel dalgaları gözlemleme alanında yaptıkları katkılar için ABD'li biliminsanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Bu tamamen yeni ve farklı bir şey ve daha önce görülmemiş dünyaların kapılarını açıyor. Bu dalgaları yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda keşif bekleniyor" denildi.

Akademi Weiss, Barish ve Thorne'a 1,1 milyon dolarlık para ödülü de verdi.

Dün de tıp alanındaki Nobel ödülü Amerikalı uzmanlar Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verilmişti.

Biliminsanları, insan vücudunun biyolojik saatini inceleyen ve bunu kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran çalışmalarla ödüle layık görülmüştü.

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