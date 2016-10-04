Nobel Fizik Ödülü 'maddenin sıradışı hallerine'

Nobel Fizik Ödülü'nü maddenin sıradışı hallerini keşfeden üç bilim insanı kazandı.

Fizikçiler David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz bu ödüle, maddenin 'topolojik evre değişimleri ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine' yaptıkları katkı nedeniyle layık görüldü.

1901 yılından bu yana verilen ödülü kazanan üç fizikçi isimlerini 200 fizikçiden oluşan prestijli listeye yazdırdı.

İsveç'te bir basın konferansında isimleri açıklanan 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 833 bin Euro) değerindeki para ödülünü paylaşacak.

Nobel Komitesi araştırmanın yeni bir dünyanın kapılarını açtığını söyledi.

Profesör Haldane, "Tamamen sürpriz oldu ve çok sevindim. Bu araştırmayı uzun zaman önce yapmıştık, ancak şimdi ona dayanarak başka buluşlar yapıldı ve araştırmamız genişledi" dedi.

Araştırmacılar, ender rastlanan süper iletkenlik ve süper akışkanlık gibi fiziksel madde değişimlerini açıklamak için matematik formülleri kullandılar.

Kosterlitz ve Thouless özellikle neredeyse iki boyutlu, yüzeyi düz olan maddelere yoğunlaştılar. Haldane ayrıca tek boyutlu sayılabilecek kadar ince maddelerle çalışıyordu.

Nobel Komitesi'nin başkan vekili Profesör Nils Mårtensson, "Günümüzdeki gelişmiş teknoloji, mesela bilgisayarlar, içindeki maddelerin özelliklerini ve nasıl çalıştığını anlamamıza dayanıyor. Bu yıl Nobel Ödülü'nü kazananlar araştırmalarında maddenin beklenmedik şekilde düzenli bir şekilde davrandığını gözlemlediler ve bunu topolojiyle açıkladılar. Bu araştırmanın gelecekte yeni teknolojiler üretmemize yararı çok büyük olacak" dedi.

Üçü de Birleşik Krallık'tan olan fizikçiler ABD'de çalışıyorlar.