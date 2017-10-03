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Deutsche Welle

Nobel Fizik Ödülü Barish, Thorne ve Weiss'ın

Nobel Fizik Ödülü'ne Barry Barish, Kip Thorne ve Rainer Weiss yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle layık görüldü.

03 Ekim 2017 17:24

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, "Ödül alan üç bilim insanının heyecan ve kararlılığı Yerçekimi Dalgası Gözlemevi'nin (ligo) başarıları için çok büyük önem taşıyor” denildi.

Akademi, Nobel Fizik Ödülü sahiplerine 940 bin euro değerinde ödül verileceğini açıkladı. Almanya doğumlu bilim insanı Rainer Weiss’in ödülün yarısını alacağı, Barish ve Thorne'nin ise ödülün diğer yarısını paylaşacağı belirtildi.

85 yaşındaki Rainer Weiss ödül almasının ardından yaptığı açıklamada, ekibinin çalışmalarının yerçekimi dalgalarını kanıtlayabileceğine başta inanmadığını söyleyerek, "Buna tamamen ikna olmamız iki ay sürdü" dedi. Weiss bu keşfin yeni bir bilim yarattığı söyleyerek, "Gelecekte araştırmacılar evrenin daha derinliklerine bakabilir" dedi.

Albert Einstein 100 yıl önce yerçekimi dalgalarının varlığını izafiyet teorisi ile tanımlamıştı. Teoriye göre yerçekimsel dalgalar uzay-zamanı büküyor, suya düşen bir taşın yol açtığı halkalar gibi dalgalara yol açıyor. Yaklaşık yüz yıl sonra 2015'de bilim insanları Einstein'in yerçekimsel dalgalarının gözlemlendiğini açıklamış, böylece Einstein'in teorisi de kanıtlanmıştı.

2016 Nobel Fizik Ödülü İngiltere doğumlu olan ve çalışmalarını ABD'de sürdüren üç bilim adamı David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz arasında paylaştırılmıştı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, “maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar nedeniyle Thouless, Haldane ve Kosterlitz'in bu yılki Fizik Ödülü'ne layık görüldüğünü açıklamıştı.

Dün bu yılki Nobel Tıp Ödülü‘nün sahipleri açıklanmıştı. Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ödülün vücutta biyolojik saatleri kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine yaptıkları keşifler nedeniyle Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildiği belirtildi.

Nobel Kimya Ödülü‘nün sahibi yarın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise cuma günü açıklanacak. Nobel ödülüne layık görülenler ödüllerini 10 Aralık'ta, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümünde düzenlenecek törenle alacak.

DPA,HT/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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