Nobel Ekonomi Ödülünün sahibi bugün açıklanıyor



Ekonominin Nobel Ödülleri arasında farklı bir konumu var. Alfred Nobel bu alanda ödül verilmesini vasiyet etmedi. Bu nedenle Ekonomi Bilimleri Ödülü, 1968'den bu yana Alfred Nobel anısına İsveç'in merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından veriliyor.

"Varlık fiyatları konusundaki deneysel analizleri", ABD'li üç ekonomist Eugene Fama, Lars Peter Hansen ve Robert Shiller'e geçen yıl Nobel Ekonomi Ödülünü kazandırmıştı.

Diğer Nobel Ödüllerini kazananlar

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, geçen hafta içinde bir bir duyurulmuştu. Ödüllerin açıklanmasına tıpla başlanmış, ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser'in 870 milyon euro değerindeki ödülü paylaştıkları açıklanmıştı.

Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" teknolojisini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura ise Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yüksek çözünürlüklü görüntülemeye imkân veren mikroskop teknolojisini geliştiren Alman uzman Stefan Hell ile ABD'li Eric Betzig ve William Moerner, Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.

Eserlerinde Nazi işgali altındaki Fransa'dan insan manzaraları aktaran Fransız yazar Patrick Modiano Edebiyat Ödülünü kazanan isim olmuştu.

Nobel Barış Ödülü bu yıl çocuk hakları aktivistleri Pakistanlı Malala Yusufzay ve Hintli Kailash Satyarthi'ye verilmişti.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.