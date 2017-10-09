T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Thaler kazandı

ABD'li iktisatçı Richard Thaler, 2017 Nobel İktisat Ödülü'ne layık görüldü. Thaler davranış iktisadı alanındaki çığır açan çalışmalarıyla isim yapmıştı.

09 Ekim 2017 17:01

2017 Nobel İktisat Ödülü, davranış iktisadı alanındaki psikolojik etütlerinden dolayı ABD'li iktisat profesörü Richard Thaler'e verildi.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, çalışmalarını Chicago Üniversitesi'nde sürdüren Thaler'in, "davranış iktisadına" yaptığı katkılardan dolayı Nobel İktisat Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD'li profesörün çalışmalarının bireysel karar sürecinde rol oynayan ekonomik ve psikolojik analizler arasında "köprü kurduğu" belirtilirken, "Thaler'in ampirik bulguları ve teorik anlayışının ekonomik araştırma ve siyaset üzerinde önemli etkisi olan ve hızla gelişen davranış ekonomisinin gelişmesinde büyük pay sahibi olduğuna" yer verildi.

1960'lı yılların sonlarından itibaren verilmeye başlanan Nobel İktisat Ödülü, Alfred Nobel tarafından öngörülmeyip İsveç Merkez Bankası tarafından ihdas edilmişti.

Diğer Nobel ödülü sahipleri gibi Thaler de aynı zamanda 900 bin Euro para ödülü alacak.

DW/Reuters,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDRichard ThalerNobelKomitesiChicagoThalerAlfred NobelMerkez BankasıEuroDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24