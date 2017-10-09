Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Thaler kazandı

2017 Nobel İktisat Ödülü, davranış iktisadı alanındaki psikolojik etütlerinden dolayı ABD'li iktisat profesörü Richard Thaler'e verildi.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, çalışmalarını Chicago Üniversitesi'nde sürdüren Thaler'in, "davranış iktisadına" yaptığı katkılardan dolayı Nobel İktisat Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD'li profesörün çalışmalarının bireysel karar sürecinde rol oynayan ekonomik ve psikolojik analizler arasında "köprü kurduğu" belirtilirken, "Thaler'in ampirik bulguları ve teorik anlayışının ekonomik araştırma ve siyaset üzerinde önemli etkisi olan ve hızla gelişen davranış ekonomisinin gelişmesinde büyük pay sahibi olduğuna" yer verildi.

1960'lı yılların sonlarından itibaren verilmeye başlanan Nobel İktisat Ödülü, Alfred Nobel tarafından öngörülmeyip İsveç Merkez Bankası tarafından ihdas edilmişti.

Diğer Nobel ödülü sahipleri gibi Thaler de aynı zamanda 900 bin Euro para ödülü alacak.

DW/Reuters,AG/CÖ

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