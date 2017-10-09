Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Richard Thaler kazandı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Nobel Ekonomi Ödülü\'nü, \"ekonomi ve davranışsal ekonomi üzerindeki psikolojik etkiler ile ilgili analizler\" yapan ABD\'li Richard H. Thaler kazandı.

Davranışsal ekonomi ve finansın kurucuları arasında yer alan, ekonomi ile psikoloji arasındaki alanda karar verme psikolojisi hakkında çalışmalar yapan Thaler bir ekonomide herkesin rasyonel ve bencil olduğu varsayımını biraz esnetmenin sonuçlarını araştırdı ve ekonomide bazı kişilerin bazen insan olduğu ihtimalini değerlendirdi.

72 yaşındaki Thaler ABD’nin Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’ndaki Davranışsal Ekonomi Projesi’nde (Robert Shiller ile birlikte) eş başkan ve Karar Araştırmaları Merkezi’nde başkanlık görevlerini sürdürüyor. Dünya çapında çok satanlar listesine giren Nudge (Dürtü) adlı kitabın yazarlarından olan Thaler, Türkçe’ye de çevrilmiş olan kitabında toplumun büyük sorunlarını davranışsal ekonomiyle çözmenin yollarını anlatıyor.

Thaler\'in çalışmaları ABD eski başkanı Barack Obama ve İngiltere eski başbakanı David Cameron gibi politikacılar tarafından devlet bütçe açığını azaltmak konusunda seçmenleri ve toplumları etkilemek için kullanıldı. Her iki lider de devlet bütçesinde tasarruf sağlayabilmek için davranış ekonomistlerinden oluşan ekipler kurdu. Örneğin İngiltere’de insanların yaşadığı bölgede çoğu kişinin vergilerini ödediği konusunda bilgilendirilince ödemelerini hızlandırdığı incelendi. (Fotoğraflı)