Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu

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2021 Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomistler David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens'e verildi.

İsveç Kraliyet Akademisi, ödülün yarısının "çalışma ekonomisine ampirik katkılarından" dolayı Card'a, yarısının da "nedensel ilişki analizine yaptıkları metodolojik katkılar için" Angrist ve Imbens'e verildiğini ifade etti.

Ödülü kazanan üç isim, 1.14 milyon dolarlık para ödülünü aralarında bölüşecek.

Eski adı Alfred Nobel'in Anısına Ekonomi Bilimlerinde The Sveriges Riksbank Ödülü olan Nobel Ekonomi Ödülü'nü geçmişte Friedrich August von Hayek ve Milton Friedman gibi önemli ekonomistler kazanmıştı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün de verilmesiyle birlikte bu sene verilecek tüm Nobel ödülleri sahiplerini bulmuş oldu. Kazananlar şöyle:

Nobel Fizik Ödülü: Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann



Nobel Kimya Ödülü: Benjamin List ve David MacMillan

Nobel Tıp Ödülü: David Julius ve Ardem Patapoutian

Nobel Edebiyat Ödülü: Abdulrazak Gurnah

Nobel Barış Ödülü: Maria Ressa ve Dimitri Muratov

Nobel Ekonomi Ödülü: David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens