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Deutsche Welle

Nobel Ekonomi Ödülü Hart ve Holmstrom'un

2016 Nobel Ekonomi Ödülü'ne ‘Sözleşme Teorisine’ yaptıkları katkılardan dolayı Amerikalı Oliver Hart ile Finlandiyalı Bengt Holmstrom layık görüldü.

10 Ekim 2016 17:53

Londra'da dünyaya gelen Hart Harvard Üniversitesi'nde, Finlandiyalı Holmstrom ise Massachusetts Institute of Technology'da öğretim üyeliği yapıyor. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin açıklamasında iki bilim insanının yaptığı çalışmaların öncelikle yüksek ücretli yöneticilerin iş sözleşmelerindeki şartların anlaşılabilmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Bengt Holmstrom ödül sahiplerinin açıklanmasından sonra telefonla katıldığı basın toplantısında Nobel ödülüne layık görülmesinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ve ödülü kazanabileceğini hiç tahmin etmediğini söyledi. Holmström son derece mutlu ve müteşekkir olduğunu sözlerine ekledi. 830 bin Euro'luk para ödülünü Hart ile paylaşacak olan Finlandiyalı ekonomist ödülü nasıl kullanacağına dair soru üzerine, ‘bunun aklına gelebilecek en son konu' olduğunu belirtti.

İktisat teorisinde ABD'nin ağırlığı

Nobel Ekonomi Ödülü 1969'dan beri veriliyor. İsveç Merkez Bankası tarafından vakfedilen ödül ekonomiyle ilgili konuların giderek önem kazanmasından ötürü öncelikle bilim dünyasını yakından ilgilendiriyor. İlk yıllarda öncelikle ABD'li iktisatçıların layık görüldüğü ödülü iki yıldır Avrupalı ekonomistler kazanıyor. 2014 yılının Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Fransız Jean Tirole şirketlerin piyasa gücü ile düzenleyici kurallar arasındaki ilişkiyi ele aldığı çalışmasıyla jüri tarafından seçilmişti. Nobel Ekonomi Ödülü'ne 2015 yılında, tüketim, fakirlik ve sosyal yardımları kapsayan analizlerinden dolayı Britanyalı Angus Deaton layık görülmüştü.

Nobel Ekonomi Ödülü şimdiye kadar bir kez sahibini Almanya'da buldu. 1994 yılında Reinhard Selten Oyun Teorisi alanındaki yenilikçi çalışmasıyla ödüle layık görülmüştü. Ödülü kazanan tek kadın bilim insanı ise Amerikalı çevre ekonomisti Elinor Ostrom oldu. Ostrom 2006 yılında, dinamitin mucidi Nobel'in adını taşıyan ödülün sahibi oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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