Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı ve Fin iktisatçılara

2016 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, Oliver Hart ve Bengt Holmstrom kazandı.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere doğumlu ABD vatandaşı Oliver Hart ile Finlandiya doğumlu Bengt Holmstrom'un "sözleşme teorisine yaptıkları katkılardan" dolayı ödüle layık görüldükleri belirtildi.

Açıklamada, "(Bu iki ekonomistin çalışmaları), iflasla ilgili yasal düzenlemelerden siyasi anayasalara kadar birçok alanda geçerli olabilecek politika ve kurumlar tasarlanmasının entelektüel temelini oluşturuyor" denildi.

Nobel Ekonomi Ödülü kazanan iktisatçılardan Oliver Hart ABD'de Harvard Üniversitesi'nde iktisat, Bengt Holmstrom ise Massachusetts Institute of Technology'de iş idaresi profesörü

Hart ve Holmstrom, ödül olarak 8 milyon İsveç kronu'nun da (yaklaşık 2.8 milyon TL) sahibi oldu.

Ekonomi, bu yıl verilen beşinci Nobel Ödülü oldu.

Geçen hafta içerisinde tıp, fizik, kimya ve barış alanında ödüller sahiplerini bulmuştu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi ise Perşembe günü açıklanacak.