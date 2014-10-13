T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı

Nobel Ekonomi Ödülü’ne Fransız bilim insanı Jean Tirole layık görüldü.

13 Ekim 2014 18:38


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ismi Stockholm'de açıkladı. Ödüle “piyasa gücü ve regülasyon üzerine analizleri” nedeniyle Fransız ekonomist Jean Tirole layık görüldü.

61 yaşındaki Tirole Toulouse Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. 2011 yılında Mannheim Üniversitesi Jean Tirole'ye fahri doktora unvanı vermişti.

Jean Tirole dünya çapında en etkili ve üretken iktisatçılardan biri olarak biliniyor. 80'lerin başında spekülasyon balonları üzerine araştırmalar yapan Tirole, endüstri ekonomisi, oyun teorisi ve sosyal sözleşme teorisi üzerine çok sayıda çalışmaya imza atmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Nobel EkonomiFransızJean TiroleKraliyet Bilimler Akademisi Nobel EkonomiStockholmTirole ToulouseMannheimTiroleWelle Türkçe AFP EC/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24