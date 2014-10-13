Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ismi Stockholm'de açıkladı. Ödüle “piyasa gücü ve regülasyon üzerine analizleri” nedeniyle Fransız ekonomist Jean Tirole layık görüldü.

61 yaşındaki Tirole Toulouse Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. 2011 yılında Mannheim Üniversitesi Jean Tirole'ye fahri doktora unvanı vermişti.

Jean Tirole dünya çapında en etkili ve üretken iktisatçılardan biri olarak biliniyor. 80'lerin başında spekülasyon balonları üzerine araştırmalar yapan Tirole, endüstri ekonomisi, oyun teorisi ve sosyal sözleşme teorisi üzerine çok sayıda çalışmaya imza atmıştı.