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BBC Türkçe

Nobel Edebiyat Ödülü’nü Kazuo Ishiguro Kazuo Ishiguro kazandı

2017 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Japon asıllı İngiltere vatandaşı yazar ve senarist Kazuo Ishiguro kazandı. Ishiguro'nun 2005'te yazdığı Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) Time dergisi tarafından, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınmıştı.

29 Nisan 2018 20:30

Nobel Edebiyat Ödülü’nü yazar ve senarist Kazuo Ishiguro kazandı.

Ishiguro'nun 2005'te yazdığı Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) Time dergisi tarafından, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınmıştı.

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