Nobel Edebiyat Ödülü Perulu Llosa'nın oldu

T24

Mario Vargas Llosa, 28 Mart 1936'da Peru'nun Arequipa şehrinde dünyaya geldi. Orta sınıf bir ailenin tek çocuğu olan Llosa'nın ailesi henüz O doğmadan ayrılık kararı aldı ve ünlü yazarın doğumunun bir kaç ay ardından boşandı.



Küçük bir çocuk iken annesi ile Bolivya'ya taşınan yazarın çocukluğu orada geçti. Yazar 10 yaşında babası ile ilk kez görüşene kadar onu ölmüş olarak biliyordu.



Din ağırlıklı eğitim veren Colegio Salesiano'da okuduktan sorna babası O'nu Lima'da Prado Askeri okuluna gönderdi. Llosa, yazarlık hayatına askeri okulun son yıllarında amatör gazetecilik yaparak başladı.

1953'te Lima'da San Marcos üniversitesi'ne kayıt olan yazar hukuk ve edebiyat eğitimi aldı.



Llosa'nın yayınlanan ilk eseri 1952'de basılan "İnkanın Kaçışı" adlı oyundu. Ardından çeşitli dergilerde öyküleri yayınlandı. Gazetecilik ve televizyonculuk yaptı. "Cuadernos de Composiction" ile "Literatura" dergilerinin yayın kadrosunda yer aldı. 1959-1966 arasında Paris'te yaşadı. İlk romanı "Kent ve Köpekler" 1963'de yayınlandığında büyük ilgi gördü ve birçok dile çevrildi.



Llosa, üç yıl Londra'da yaşadı. King's College London'da Latin Amerikan Edebiyatı dersleri verdi.







1969'da ABD'de Washington Üniversitesi'nde ders verdi. 1970'te Barselona'ya yerleşti. 1974'te Lima'ya döndü.







1990'da Demokratik Cephe'nin adayı olarak katıldığı Peru başkanlık seçimlerinde başarılı olamadı. Latin Amerikalı yazarların en tanınmış ve ustalarındandır. Halen eşi ve üç çocuğuyla birlikte Avrupa’da yaşıyor.



1982 yılından beri Nobel Ödülü alan ilk isim olan Mario Vargas Llosa ödülünü, 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törende alacak. Llosa, para ödülü olarak da 1,5 milyon dolar alacak.



Llosa, ödülü aldıktan sonraki ilk tepkisinin "Adaylar arasında olduğumu bile düşünmüyordum" şeklinde olduğunu belirtti. Ödülün açıklanmasının ardından New York'ta Kolombiya radyosu RCN'nin sorularını yanıtlayan Llosa: "Bu, Latin Amerika edebiyatının ve İspanyol dilinin kabul edilmesidir" dedi. Nobel Edebiyat Ödülünü kazandığını nasıl öğrendiğinin sorulması üzerine, yazar, "Uyanmıştım, sabahın 5'inden beri çalışıyordum, telefon çaldı, Patricia (eşi) geldi ve bana, 'İngilizce konuşan bir bey aradı, telefon kesildi' dedi. Meğer arayan Nobel Akademisi Genel Sekreteriymiş..." dedi. Başta bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü, bu şakanın İtalyan yazar Alberto Moravia'ya yapıldığını anlatan Vargas Llosa, "Bir düşmanı onu aramış, almadığı halde ödülü aldığını söylemişti" dedi.



Daha sonra Peru radyosu RPR'ye de konuşan Mario Vargas Llosa, romanlarından en çok hangisini beğendiği sorusuna, "Bu hangi çocuğunuzu daha çok seversiniz gibi bir soru, bazı tercihler olsa bile söylenmez" yanıtını verdi.



Llosa'nın 'Cennet Başka Yerde', 'Teke Şenliği', 'Don Rigoberto'nun Not Defterleri', 'Üveyanneye Övgü', 'Palomino Molero'yu Kim Öldürdü', 'Mayta'nın Öyküsü', 'Kent ve Köpekler', 'Elebaşılar / Hergeleler', 'Julia Teyze, And Dağlarında Terör', 'Masalcı', 'Yeşil Ev' kitapları Türkiye'de Can Yayınları'ndan çıktı.