Nobel Edebiyat Ödülü paylaşımını Abdulrazak Gurnah yerine Morgan Freeman fotoğrafıyla yapan Borçka Belediyesi'nden Tarık Mengüç'lü özür

2021 Nobel Edebiyat Ödülü, dün Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı 2 adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a verildi. Borçka Belediyesi'nin resmi hesabından bu habere dair yapılan paylaşımda Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın fotoğrafı kullanıldı.

Paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Belediyenin bir sonraki paylaşımında da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafı paylaşılarak, "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" denildi.