Nobel Edebiyat Ödülü Le Clezio'nun

Bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Jean-Marie Gustave Le Clezio kazandı.
İsveç Akademisi, 68 yaşındaki Le Clezio'ya verilen ödülle ilgili açıklamasında, romancıyı, "mevcut medeniyet altında ve ötesinde insanlığın kaşifi, duygusal coşkunun, şiirsel maceranın ve yeni ayrılıkların yazarı" olarak tanımladı.
Le Clezio'nun 1980 tarihli "Çöl" romanı, kaybolmuş uygarlığın insanlarının bugünkü Avrupa tarafından reddedilişinin dramını anlatıyor. Fransız yazarın "Çöl", "Göçmen Yıldızı", "Altın Balık", "Okyanus Kokusu ve Angoli Mala" ve "Tutanak" adlı eserleri Türkçe'ye de çevrildi.
Yazarın "Devler", "Uçuş Kitapları" ve "Savaş" adlı kitapları da bulunuyor.
2008 Nobel Edebiyat Ödülü adayları arasında Amerikalı yazarlar Thomas Pynchon ve Don DeLillo ile Suriyeli şair Adonis'in adları geçiyordu. Nobel Edebiyat Ödülünü geçen yıl da İngiliz yazar Doris Lessing almıştı.
Jean-Marie Gustave Le Clézio kimdir?
1940 yılında Fransa'da İngiliz bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak doğan Le Clézio, Nice Üniversitesi'nde edebiyat okudu. Babasının İngiliz Ordusu'nda görevli bir doktor olması yüzünden sık seyahat etmek zorunda kalan Le Clezio, Bristol Üniversitesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Nice Üniversitesi'nden aldığı edebiyat diplomasıyla bitirdi. ABD'ye taşınarak bir süre öğretmenlik yaparak geçimini sağlayan Le Clezio, çok erken edindiği yazma alışkanlığının ilk meyvesini yazdığı eseri Le Procès-verbal (Türkçe: Tutanak), 1963'te yayınlanması ve Renaudot Ödülü'nü kazanmasıyla aldı.
1980'de Désert (Türkçe: Çöl) isimli romanı sayesinde L'Académie Française tarafından verilen Paul-Morand Ödülü'ne layık görüldü. 1994'te "Yaşayan En Büyük Fransız Yazar" seçildi.
Yıllara göre Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan yazarlar
2007: Doris Lessing, İngiltere
2006: Orhan Pamuk, Türkiye
2005: Harold Pinter, İngiltere
2004: Elfriede Jelinek, Avusturya
2003: J.M. Coetzee, GüneyAfrika
2002: Imre Kertesz, Macaristan
2001: V.S. Naipaul, Trinidad
2000: Gao Xingjian, Çin-Fransa
1999: Guenter Grass, Almanya
1998: Jose Saramago, Portekiz
1997: Dario Fo, İtalya
1996: Wislawa Szymborska, Polanya
1995: Seamus Heaney, İrlanda
1994: Kenzaburo Oe, Japonya
1993: Toni Morrison, ABD
1992: Derek Walcott, St. Lucia
1991: Nadine Gordimer, Güney Afrika
1990: Octavio Paz, Meksika
1989: Camilo Jose Cela, İspanya
1988: Naguib Mahfouz, Mısır
1987: Joseph Brodsky, Rusya-ABD
1986: Wole Soyinka, Nijerya
1985: Claude Simon, Fransa
1984: Jaroslav Seifert, Çek Cumhuriyeti
1983: William Golding, İngiltere
1982: Gabriel Garcia Marquez, Kolombiya
1981: Elias Canetti, Bulgaristan-Briton
1980: Czeslaw Milosz, Polonya-ABD
1979: Odysseus Elytis, Yunanistan
1978: Isaac Bashevis Singer, Polonya-ABD
1977: Vicente Aleixandre, İspanya
1976: Saul Bellow, Kanada-ABD
1975: Eugenio Montale, İtalya
1974: Eyvind Johnson and Harry Martinson, İsveç
1973: Patrick White, İngiltere-Avustralya
1972: Heinrich Boell, Almanya
1971: Pablo Neruda, Şili
1970: Alexander Solzhenitsyn, Rusya
1969: Samuel Beckett, İrlanda
1968: Yasunari Kawabata, Japonya
1967: Miguel A. Asturias, Guatemala
1966: Shmuel Y. Agnon, Polonya-İsrail veNelly
Sachs, Almanya-İsveç
1965: Mikhail Sholokhov, Rusya
1964: Jean-Paul Sartre, Fransa
1963: Giorgos Seferis, Yunanistan
1962: John Steinbeck, ABD
1961: Ivo Andric, Yugoslavya
1960: Saint-John Perse, Fransa
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