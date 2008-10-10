Nobel Edebiyat Ödülü Le Clezio'nun

Bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Jean-Marie Gustave Le Clezio kazandı.



İsveç Akademisi, 68 yaşındaki Le Clezio'ya verilen ödülle ilgili açıklamasında, romancıyı, "mevcut medeniyet altında ve ötesinde insanlığın kaşifi, duygusal coşkunun, şiirsel maceranın ve yeni ayrılıkların yazarı" olarak tanımladı.



Le Clezio'nun 1980 tarihli "Çöl" romanı, kaybolmuş uygarlığın insanlarının bugünkü Avrupa tarafından reddedilişinin dramını anlatıyor. Fransız yazarın "Çöl", "Göçmen Yıldızı", "Altın Balık", "Okyanus Kokusu ve Angoli Mala" ve "Tutanak" adlı eserleri Türkçe'ye de çevrildi.

Yazarın "Devler", "Uçuş Kitapları" ve "Savaş" adlı kitapları da bulunuyor.



2008 Nobel Edebiyat Ödülü adayları arasında Amerikalı yazarlar Thomas Pynchon ve Don DeLillo ile Suriyeli şair Adonis'in adları geçiyordu. Nobel Edebiyat Ödülünü geçen yıl da İngiliz yazar Doris Lessing almıştı.



Jean-Marie Gustave Le Clézio kimdir?



1940 yılında Fransa'da İngiliz bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak doğan Le Clézio, Nice Üniversitesi'nde edebiyat okudu. Babasının İngiliz Ordusu'nda görevli bir doktor olması yüzünden sık seyahat etmek zorunda kalan Le Clezio, Bristol Üniversitesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Nice Üniversitesi'nden aldığı edebiyat diplomasıyla bitirdi. ABD'ye taşınarak bir süre öğretmenlik yaparak geçimini sağlayan Le Clezio, çok erken edindiği yazma alışkanlığının ilk meyvesini yazdığı eseri Le Procès-verbal (Türkçe: Tutanak), 1963'te yayınlanması ve Renaudot Ödülü'nü kazanmasıyla aldı.

1980'de Désert (Türkçe: Çöl) isimli romanı sayesinde L'Académie Française tarafından verilen Paul-Morand Ödülü'ne layık görüldü. 1994'te "Yaşayan En Büyük Fransız Yazar" seçildi.



Yıllara göre Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan yazarlar



2007: Doris Lessing, İngiltere

2006: Orhan Pamuk, Türkiye

2005: Harold Pinter, İngiltere

2004: Elfriede Jelinek, Avusturya

2003: J.M. Coetzee, GüneyAfrika

2002: Imre Kertesz, Macaristan

2001: V.S. Naipaul, Trinidad

2000: Gao Xingjian, Çin-Fransa

1999: Guenter Grass, Almanya

1998: Jose Saramago, Portekiz

1997: Dario Fo, İtalya

1996: Wislawa Szymborska, Polanya

1995: Seamus Heaney, İrlanda

1994: Kenzaburo Oe, Japonya

1993: Toni Morrison, ABD

1992: Derek Walcott, St. Lucia

1991: Nadine Gordimer, Güney Afrika

1990: Octavio Paz, Meksika

1989: Camilo Jose Cela, İspanya

1988: Naguib Mahfouz, Mısır

1987: Joseph Brodsky, Rusya-ABD

1986: Wole Soyinka, Nijerya

1985: Claude Simon, Fransa

1984: Jaroslav Seifert, Çek Cumhuriyeti

1983: William Golding, İngiltere

1982: Gabriel Garcia Marquez, Kolombiya

1981: Elias Canetti, Bulgaristan-Briton

1980: Czeslaw Milosz, Polonya-ABD

1979: Odysseus Elytis, Yunanistan

1978: Isaac Bashevis Singer, Polonya-ABD

1977: Vicente Aleixandre, İspanya

1976: Saul Bellow, Kanada-ABD

1975: Eugenio Montale, İtalya

1974: Eyvind Johnson and Harry Martinson, İsveç

1973: Patrick White, İngiltere-Avustralya

1972: Heinrich Boell, Almanya

1971: Pablo Neruda, Şili

1970: Alexander Solzhenitsyn, Rusya

1969: Samuel Beckett, İrlanda

1968: Yasunari Kawabata, Japonya

1967: Miguel A. Asturias, Guatemala

1966: Shmuel Y. Agnon, Polonya-İsrail veNelly

Sachs, Almanya-İsveç

1965: Mikhail Sholokhov, Rusya

1964: Jean-Paul Sartre, Fransa

1963: Giorgos Seferis, Yunanistan

1962: John Steinbeck, ABD

1961: Ivo Andric, Yugoslavya

1960: Saint-John Perse, Fransa



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