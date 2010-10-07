Nobel Edebiyat Ödülü kimin olacak?

T24- 2010 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi bugün açıklanıyor. Öğlen saat 13.00'te İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılacak açıklamayla yeni Nobel sahibi belli olacak.
Komitelerin adaylar üzerindeki müzakereleri ile son 50 yıldır da adaylar gizli tutulurken, bazen adaylar, onları aday gösterenlerce ve bahisçiler kamuoyuna sızdırılıyor.
Bahisçilerin bu sene kazanması muhtemel gördüğü isimler arasında İsveçli şair ve yazar Tomas Transtromer, Polonyalı şair Adam Zagajewski, Güney Koreli şair Ko Un, Cezayirli kadın yazar Asiye Cebar, Kanadalı yazar Alice Munro ve Suriyeli şair Adonis. Geçtiğimiz yıllarda favori gösterilen ancak ödülü kazanamayan; Joyce Carol Oaets, Asya Cebar da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanma ihtimali olan isimler arasında gösteriliyor.
Nobel Edebiyat Ödülü'nü geçtiğimiz sene Romanya asıllı Alman yazar Herta Müller almıştı.
1960'dan bu yana Nobel Edebiyat Ödülünü kazananların tam listesi şöyle:
2008: Jean-Marie Gustave Le Clezio, Fransız
2007: Doris Lessing, İngiliz
2006: Orhan Pamuk, Türk
2005: Harold Pinter, İngiliz
2004: Elfriede Jelinek, Avusturyalı
2003: J.M. Coetzee, Güney Afrikalı
2002: Imre Kertesz, Macar
2001: V.S. Naipaul, Trinidad asıllı İngiliz
2000: Gao Şingcien, Çin doğumlu Fransız
1999: Günter Grass, Alman
1998: Jose Saramago, Portekizli
1997: Dario Fo, İtalyan
1996: Wislawa Szymborska, Polonyalı
1995: Seamus Heaney, İrlandalı
1994: Kenzaburo Oe, Japon
1993: Toni Morrison, Amerikalı
1992: Derek Walcott, St. Lucia
1991: Nadine Gordimer, Güney Afrikalı
1990: Octavio Paz, Meksikalı
1989: Camilo Jose Cela, İspanyol
1988: Necip Mahfuz, Mısırlı
1987: Joseph Brodsky, Rusya asıllı Amerikalı
1986: Wole Soyinka, Nijeryalı
1985: Claude Simon, Fransız
1984: Jaroslav Seifert, Çekoslovakyalı
1983: William Golding, İngiliz
1982: Gabriel Garcia Marquez, Kolombiyalı
1981: Elias Canetti, Bulgaristan asıllı İngiliz
1980: Czeslaw Milosz, Polonya asıllı Amerikalı
1979: Odisseus Elitis, Yunanlı
1978: Isaac Bashevis Singer, Polonya asıllı Amerikalı
1977: Vicente Aleixandre, İspanyol
1976: Saul Bellow, Kanada asıllı Amerikalı
1975: Eugenio Montale, İtalyan
1974: Eyvind Johnson ve Harry Martinson, İsveçli
1973: Patrick White, Britanya doğumlu Avusturalyalı
1972: Heinrich Boell, Batı Almanyalı
1971: Pablo Neruda, Şilili
1970: Alexander Solzenitsin, Rus
1969: Samuel Beckett, İrlandalı
1968: Yasunari Kawabata, Japon
1967: Miguel A. Asturias, Guatemalalı
1966: Shmuel Y. Agnon, Polonya asıllı İsrailli ve Nelly Sachs, Alman asıllı İsveçli
1965: Mihail Şolohov, Rus
1964: Jean-Paul Sartre, Fransız(ödülü kabul etmedi)
1963: Yorgo Seferis, Urla doğumlu Yunanlı
1962: John Steinbeck, Amerikalı
1961: İvo Andriç, Yugoslav
1960: Saint-John Perse, Guadeloupe asıllı Fransız