Nobel Edebiyat Ödülü kimin olacak?

T24- 2010 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi bugün açıklanıyor. Öğlen saat 13.00'te İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılacak açıklamayla yeni Nobel sahibi belli olacak.





Komitelerin adaylar üzerindeki müzakereleri ile son 50 yıldır da adaylar gizli tutulurken, bazen adaylar, onları aday gösterenlerce ve bahisçiler kamuoyuna sızdırılıyor.



Bahisçilerin bu sene kazanması muhtemel gördüğü isimler arasında İsveçli şair ve yazar Tomas Transtromer, Polonyalı şair Adam Zagajewski, Güney Koreli şair Ko Un, Cezayirli kadın yazar Asiye Cebar, Kanadalı yazar Alice Munro ve Suriyeli şair Adonis. Geçtiğimiz yıllarda favori gösterilen ancak ödülü kazanamayan; Joyce Carol Oaets, Asya Cebar da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanma ihtimali olan isimler arasında gösteriliyor.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü geçtiğimiz sene Romanya asıllı Alman yazar Herta Müller almıştı.



1960'dan bu yana Nobel Edebiyat Ödülünü kazananların tam listesi şöyle:



2008: Jean-Marie Gustave Le Clezio, Fransız

2007: Doris Lessing, İngiliz

2006: Orhan Pamuk, Türk

2005: Harold Pinter, İngiliz

2004: Elfriede Jelinek, Avusturyalı

2003: J.M. Coetzee, Güney Afrikalı

2002: Imre Kertesz, Macar

2001: V.S. Naipaul, Trinidad asıllı İngiliz

2000: Gao Şingcien, Çin doğumlu Fransız

1999: Günter Grass, Alman

1998: Jose Saramago, Portekizli

1997: Dario Fo, İtalyan

1996: Wislawa Szymborska, Polonyalı

1995: Seamus Heaney, İrlandalı

1994: Kenzaburo Oe, Japon

1993: Toni Morrison, Amerikalı

1992: Derek Walcott, St. Lucia

1991: Nadine Gordimer, Güney Afrikalı

1990: Octavio Paz, Meksikalı

1989: Camilo Jose Cela, İspanyol

1988: Necip Mahfuz, Mısırlı

1987: Joseph Brodsky, Rusya asıllı Amerikalı

1986: Wole Soyinka, Nijeryalı

1985: Claude Simon, Fransız

1984: Jaroslav Seifert, Çekoslovakyalı

1983: William Golding, İngiliz

1982: Gabriel Garcia Marquez, Kolombiyalı

1981: Elias Canetti, Bulgaristan asıllı İngiliz

1980: Czeslaw Milosz, Polonya asıllı Amerikalı

1979: Odisseus Elitis, Yunanlı

1978: Isaac Bashevis Singer, Polonya asıllı Amerikalı

1977: Vicente Aleixandre, İspanyol

1976: Saul Bellow, Kanada asıllı Amerikalı

1975: Eugenio Montale, İtalyan

1974: Eyvind Johnson ve Harry Martinson, İsveçli

1973: Patrick White, Britanya doğumlu Avusturalyalı

1972: Heinrich Boell, Batı Almanyalı

1971: Pablo Neruda, Şilili

1970: Alexander Solzenitsin, Rus

1969: Samuel Beckett, İrlandalı

1968: Yasunari Kawabata, Japon

1967: Miguel A. Asturias, Guatemalalı

1966: Shmuel Y. Agnon, Polonya asıllı İsrailli ve Nelly Sachs, Alman asıllı İsveçli

1965: Mihail Şolohov, Rus

1964: Jean-Paul Sartre, Fransız(ödülü kabul etmedi)

1963: Yorgo Seferis, Urla doğumlu Yunanlı

1962: John Steinbeck, Amerikalı

1961: İvo Andriç, Yugoslav

1960: Saint-John Perse, Guadeloupe asıllı Fransız



