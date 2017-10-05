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Kültür-Sanat

Nobel Edebiyat Ödülü Kazuo Ishiguro'nun

Ishiguro, 1.1 milyon dolar ödülün de sahibi oldu

05 Ekim 2017 17:06

2017 Nobel Edebiyat Ödülü, Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'ya verildi. Yazar, Nobel ödülü ile birlikte 1.1 milyon dolar tutarında para ödülünün de sahibi oldu. Ödülü Ishiguro'ya 10 Aralık'ta Stockholm'de verilecek.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren akademi tarafından yapılan açıklamada, Ishiguro'nun kitaplarının gerçeklik ve algı arasındaki uçurumu gözler önüne seren eserler olduğu vurgulandı.

Ishiguro'nun 2005'te yazdığı Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) Time dergisi tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınmıştı.

Kazuo Ishiguro kimdir?

8 Kasım 1954'te Japonya'nın Nagasaki kentinden dünyaya gelen Ishiguro, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç etti. Ishiguro 1978 yılında Kent Üniversitesi'nden mezun oldu ve East Anglia Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık üzerine yüksek lisans yaptı.

4 kez saygın edebiyat ödülü Man Booker Prize'a aday gösterilen Ishiguro,  1989 yılında  "The Remains of the Day" (Günden Kalanlar) romanıyla Man Booker Prize ödülüne layık görüldü.

Yazarın 2005 yılında basılan Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) isimli kitabı 2010 yılında aynı isimle sinemaya uyarlanmıştı.

Ishiguro son kitabı "The Buried Giant" haricinde romanlarını birinci tekil şahısla yazıyor ve eserlerinde sıklıkla kahramanlarının başarısızlıklarına yer veriyor. Ishiguro'nun kitapları net bir çözümlemeyle bitmiyor. Yazarın karakterlerinin yüzleştiği meseleler geçmişte kalıyor ve genellikle de çözüme ulaşmıyor.

Eserleri

Ishiguro'nun A Pale View Of Hills (Uzak Tepeler), An Artist of the Floating World, The Remains of the Day, The Unconsoled, When We Were Orophans, Never Let me Go ve Buried Giant adlı  7 kitabı bulunuyor.

Ishiguro 1989 yılında BOMB dergisine verdiği röportajda kendini İngiliz mi yoksa Japon mu hissettiği sorusuna "İnsanlar üçte iki bir şey, gerisi başka bir şey değil. Mizaç, kişilik ve bakış açısı böyle bölünmüyor. Bunlar net biçimde ayrılmıyor. Sonuçta garip homojen bir karışım oluyorsunuz. Kültürel ve ırksal olarak karışık insanlar bu yüzyılın sonunda daha yaygın olacak. Dünya bu yöne gidiyor" demişti

 

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