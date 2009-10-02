'Nobel beni değiştirdi'

Orhan Pamuk, İspanya'nın "La Vanguardia" gazetesinde yayımlanan röportajında, "Nobel ödülü için yaptığım konuşmada, ödülün beni değiştirmeyeceğini söylemiştim ama değiştirdi" dedi. İşte Pamuk'un ağzından ödülün hayatında yarattığı değişiklikler...



2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, "ödülün kendisini mutlu ve meşgul bir insan yaptığını" belirtti.



Pamuk, İspanya'nın "La Vanguardia" gazetesinde bugün yayımlanan röportajında, "Nobel ödülü için yaptığım konuşmada, ödülün beni değiştirmeyeceğini söylemiştim ama değiştirdi. Daha fazla okuyucum var. Banka hesaplarım ve maillerim kabardı. Ama edebiyata ayırdığım zaman da arttı, daha büyük vaatlerim var. Ödül, beni mutlu ve meşgul bir insan yaptı" açıklamasında bulundu.



Yaşamını hem Türkiye'de hem de ABD başta olmak üzere yurt dışında ders vererek sürdürdüğünü anlatan Pamuk, "Koruma taşımaktan kurtulmam gerekiyor" ifadesini kullandı.



"Masumiyet Müzesi" adlı kitabındaki Kemal karakterinin kendisi olmadığını belirten Pamuk, şunları kaydetti:



"Benim Kemal olduğumu düşünenleri anlayışla karşılıyorum. Hayatımız çok benzer. Üst sınıfız, hayatın güzelliklerinin tadını çıkartıyoruz. İkimiz de bunu paylaşıyoruz, fakir bir ülkede zengin biri olmanın rahatsızlığı. O, kendi sosyal grubundan çıkıp, birey olarak ayrılıyor."



Ünlü yazar, "istediği zaman politika konuşmaya devam edeceğini" ve bu özelliğinin de Kemal karakteri ile kendisini ayıran unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Kemal'i sadece mutluluğu aramak ilgilendiriyor. Ben öyle değilim. Ben, mutluluğun hayatta her şey olmadığına inanıyorum. Hayatta mutlu olmaktan önce hedeflerini gerçekleştirmenin daha önemli olduğunu düşünen insanlar var" görüşünü dile getirdi.



Orhan Pamuk, "Masumiyet Müzesi"nde anlatılanların, daha sonradan üzerinde oynanmış gerçek olaylar olduğunu ifade ederek, "Yaşamımda, sokaklarda gördüklerim. Bu kitabın içeriği, benim yaşadıklarımdan ve aile ilişkilerimden besleniyor" ifadesini kullandı.

