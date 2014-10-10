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Dünya
Deutsche Welle

Nobel Barış Ödülünün sahibi bugün açıklanıyor

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2014 Nobel ödüllerini kazananları duyurmaya devam ediyor. Bugün sırada barış ödülü var.

10 Ekim 2014 11:37


Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki favorileri arasında Papa Francisco, eski ABD'li istihbaratçı Edward Snowden ve Pakistanlı çocuk hakları aktivisti Malala Yousafzai öne çıkıyor. Ayrıca Beyaz Rusya'dan Ales Bialiazki ve Afrikalı doktor Denis Mukwege'nin de adı geçiyor. Rusya'nın muhalif gazetelerinden "Novaya Gazeta" da adaylar arasında dikkat çekiyor.

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne toplam 278 kişi ve kurumun aday gösterildiği bildirildi. Bu, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek aday sayısı.

Nobel Barış Ödülü geçen yıl başkanlığını Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne verilmişti.

Diğer Nobel Ödüllerinin sahipleri

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde bir bir duyuruldu. Ödüllerin açıklanmasına tıpla başlanmış, ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser'in 870 milyon euro değerindeki ödülü paylaştıkları açıklanmıştı.

Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" teknolojisini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura ise Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yüksek çözünürlüklü görüntülemeye imkân veren mikroskop teknolojisini geliştiren Alman uzman Stefan Hell ile ABD'li Eric Betzig ve William Moerner, Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.

Eserlerinde Nazi işgali altındaki Fransa'dan insan manzaraları aktaran Fransız yazar Patrick Modiano Edebiyat Ödülünü kazanan isim olmuştu.

Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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