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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Barış Ödülü'nün favorisi Merkel

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi bugün açıklanıyor. Ödülün favorileri arasında bu yıl Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de adı geçiyor.

09 Ekim 2015 11:54


Nobel haftasında verilen son ödül olan Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kişi veya kurumlar bugün kamuoyuna açıklanacak. Uzmanlar, bu sene ödülün verilmesinde mülteci krizinin etkili olabileceğini belirtiyor.

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden Kristian Berg Harpviken, Almanya Başbakanı ve Hrıstiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Angela Merkel'in mülteci krizindeki tutumundan ötürü bu sene ödülün favorileri arasında olduğunu belirtti. İnternetteki bahislerde de Merkel üst sıralarda yer alıyor.

"Nobeliana" adlı internet sitesinin yöneticisi olan üç tarihçi de bu sene Nobel Barış Ödülü verilirken mülteci krizinin belirleyici olacağı görüşünde.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yanı sıra Eritreli yardım görevlisi Mussie Zerai'nin de favoriler arasında adı geçiyor. Nobeliana sitesine göre, muhalif Rus gazetesi "Nowaja Gaseta"nın da şansı yüksek. 2006 yılında öldürülen Rus gazeteci Anna Politkovskaya bu gazetede çalışıyordu.

Bu sene 68'i kurum ve kuruluş olmak üzere 273 Nobel Barış Ödülü adayı olduğu belirtildi. Ödül, geleneksel olarak Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta sahip veya sahiplerine törenle takdim ediliyor. Geçen yıl ödülü Pakistanlı çocuk hakları aktivisti Malala Yusufzay ve Hint çocuk doktoru Kailash Satyarthi almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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