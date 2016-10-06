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Dünya
Deutsche Welle

Nobel Barış Ödülü'nü kim alacak?

Bu yılki ödüllerde mülteci krizinin ve Suriye iç savaşının belirleyici olması bekleniyor

06 Ekim 2016 23:40

Cuma günü Oslo'da sahibi açıklanacak olan Nobel Barış Ödülü için heyecan dorukta. Toplam 376 kişi ve kurumun aday gösterildiği Barış Nobeli için favori gösterilen tek bir isimden bahsedilmese de uzmanlar Suriye'deki iç savaşın ve mülteci krizinin bu yılki ödüllerde öne çıkmasını bekliyor.

''Nobeliana'' isimli internet sayfasının yöneticisi olan üç tarihçi ve Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) Direktörü Kristian Berg Harpviken, insan hakları aktivisti kimliği ve mültecilere yaptığı yardımlarla tanınan Svetlana Gannuşkina'nın bu yıl ödüle yakın isimlerden olduğu konusunda hemfikir. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerini ifşa eden eski NSA çalışanı Edward Snowden da bu yılki ödül için adı geçenler arasında yer alırken Harpviken, Suriye'de bombaların hedefi olan bölgelerde birçok kişinin hayatını kurtaran ‘‘Beyaz Kasklılar‘‘ yardım örgütünün de ödülün sahibi olabileceğini belirtti.

Ayrıca ülkelerinin içinde bulunduğu sıkıntılı duruma rağmen mültecilere kucak açan Yunan adaları sakinleri ve yine kimi kesimlerce eleştirilmesine rağmen mülteci yanlısı bir politika izleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Françesko'nun da güçlü adaylardan olduğu belirtiliyor. Ayrıca IŞİD esaretinden kurtulan Ezidi aktivist ve BM İyi Niyet Elçisi seçilen Nadia Murad Bese'nin de adı ön plana çıkıyor.

Barış umudu referanduma takılsa da 52 yıllık savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londoño da yine ödüle layık görülebilecek isimler arasında anılıyor.

 

Nobel'in vasiyeti

 

Nobel Barış Ödülü İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel'in vasiyetiyle verilmeye başlandı ve şu ana kadar 96 kişi ya da kuruma layık görüldü. Ödül geleneksel olarak her yıl Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta sahibine takdim ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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