Nobel Barış Ödülü’nü anti-nükleer kampanya kazandı (3)

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Nobel Barış Ödülü’nü Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanya (ICAN) kazandı. Küresel bir sivil toplum girişimi olan kampanya Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nın tam ve doğru bir şekilde uygulanması için çalışıyor.

Nobel Ödül Komitesi’nden yapılan açıklamada kampanyanın barış ödülüne “nükleer silah kullanımının feci insancıl sonuçlarına dikkat çekmek için yaptığı işler ve bu silahların yasaklanmasını temel alan anlaşmanın başarıya ulaşması için sarf ettiği çabalardan ötürü” layık görüldüğü söylendi. Nobel Komitesi başkanı Berit Reiss-Andersen “Nükleer silahların kullanılma riskinin uzun bir zamandır hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz” dedi. Kuzey Kore ile yaşananlara değinen Reiss-Andersen nükleer silahların kademeli olarak kaldırılmasına yönelik müzakerelerin başlatılması için nükleer silahlı devletlere çağrı yaptı.

Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanya’nın Asya Pasifik Direktörü Tim Wright “Nükleer silahları yasadışı hale getirmek için gösterdiğimiz çabaların Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesinden büyük şeref duyuyoruz” dedi. Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun ortak girişimi olan ICAN Cenevre merkezli bir kuruluş ve faaliyetlerinin onuncu yılında. Grup 1.1 milyon dolar ödülle Aralık ayında düzenlenecek törenle birlikte madalya ve diploma alacak.

ICAN’ın baskılarıyla 122 ulus geçen Temmuz ayında Birleşmiş Milletler’in tüm nükleer silahları yasaklamak ve kademeli olarak kaldırmak için tasarladığı Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nı imzalamıştı. Fakat İngiltere ve ABD de dahil dokuz büyük nükleer güce sahip ülke anlaşmaya imza atmamıştı.

2017 Nobel Barış Ödülü’ne 215’i birey ve 103’ü kurum olmak üzere toplam 318 aday vardı.

Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel\'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara veriliyor. (Fotoğraflı)