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Nobel Barış Ödülü’nü anti-nükleer kampanya kazandı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Nobel Barış Ödülü'nü Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası (ICAN) kazandı

06 Ekim 2017 15:28

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Nobel Barış Ödülü\'nü Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası (ICAN) kazandı.
Küresel bir sivil toplum girişimi olan kampanya Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nın tam ve doğru bir şekilde uygulanması için çalışıyor.  
Nobel Ödül Komitesi’nden yapılan açıklamada kampanyanın barış ödülüne “nükleer silah kullanımının feci insancıl sonuçlarına dikkat çekmek için yaptığı işler ve bu silahların yasaklanmasını temel alan anlaşmanın başarıya ulaşması için sarf ettiği çabalardan ötürü” layık görüldüğü söylendi.
Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanya’nın Asya Pasifik Direktörü Tim Wright “Nükleer silahları yasadışı hale getirmek için gösterdiğimiz çabaların Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesinden büyük onur duyuyoruz” dedi.
2017 Nobel Barış Ödülü’ne 215’i birey ve 103’ü kurum olmak üzere toplam 318 aday vardı.
Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel\'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara veriliyor. (Fotoğraflı)

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