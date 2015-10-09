Nobel Barış Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne gitti

Norveç'teki Nobel Komitesi, sürpriz bir karara imza atarak, 2015 Nobel Barış Ödülü'nü, Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'nün kazandığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tunus'taki dört ayrı sivil toplum örgütünün oluşturduğu Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, "2011'deki Yasemin Devrimi'nden sonra çoğulcu demokrasinin tesisi için yaptığı katkıdan ötürü" ödüle layık görüldü.

Barış ödülünü alan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü şu kuruluşlardan oluşuyor: "Tunus Genel İşçi Sendikası", "Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Konfederasyonu", "İnsan Hakları Birliği" ve "Barolar Birliği".

"Dörtlü, Tunus'ta arabulucu ve itici güç oldu"

Komite'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu kuruluşlar, Tunus toplumunun farklı kesimlerini ve değerlerini temsil ediyor: Çalışma hayatı ve refah, hukukun üstünlüğü ilkesi ve insan hakları. Bu temelde Dörtlü, Tunus'ta büyük bir ahlaki otoriteyle barışçıl demokratik gelişmenin sağlanmasında hem arabulucu hem de itici güç olarak rol oynadı. Bu nedenle Nobel Barış Ödülü, tek tek kuruluşlara değil, Dörtlü'ye verildi."

2015 Nobel Barış Ödülü için 273 aday gösterilmişti. Ödülün, aralarında Papa Françesko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil birçok tanınmış ismin bulunduğu kişi ya da kurumların yerine Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verilmesi sürpriz olarak yorumlandı.

AB: Ödül bölgede krizden çıkmanın yolunu göstedi



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, kararın açıklanmasının ardından attığı tweet'te, "Bu ödül, bölgede krizden çıkmanın yolunu gösterdi: Ulusal birlik ve demokrasi" ifadesini kullandı.

Sekiz milyon İsveç kronu (Yaklaşık 1 milyon dolar) değerindeki Nobel Barış Ödülü, diğer alanlardaki ödüllerle birlikte, 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi ise 12 Ekim'de belli olacak.

Bilim dünyasının en prestijli ödülü için adaylar, her bir alan için oluşturulan komite üyeleri tarafından belirleniyor. Akademi üyelerinin yaptığı oylamada da oyların çoğunu alan aday, ödülün sahibi oluyor.

Nobel Barış Ödülü'nü, 2013 yılında, genel direktörlüğünü Türk diplomat Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kazanmıştı.

Adaylar arasında Papa da vardı

Papa Françis'in ABDa ve Küba arasında ilişkilerin normalleşmesindeki arabuluculuğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve nükleer silah karşıtı söylemleri nedeniyle ödüle layık görülebileceği belirtiliyordu.



Rusya'daki muhalif basın organı "Novaya Gazeta"ya da 2015 Nobel Barış ödülü için şans tanınıyordu.

Zarif ve Kerry'nin de ismi geçiyordu





Nükleer anlaşmaya varılmasında önemli rol oynayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de adaylar arasında gösteriliyordu.

Geçen yıl Malala Yusufzay'a verildi



Nobel Barış Ödülü'nün en genç sahibi geçen yıl 17 yaşındayken ödülü alan Malala Yusufzay oldu. 1995'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen 87 yaşındaki Joseph Rotblat ise Barış Ödülü'nü alan en yaşlı kişi olarak tarihe

geçti.



Vietnamlı siyasetçi kabul etmedi





ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile 1973'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Vietnamlı siyasetçi Le Duc Tho ödülü reddetti. Vietnam Savaşı'na son veren barış anlaşmasına yaptığı katkı nedeniyle ödüle layık görülen Le Doc Tho ülkesindeki durumu öne sürerek ödül alacak durumda olmadığını belirtti.



Üç isim ödül törenine katılamadı





Alman gazeteci Carl von Ossietzky, Myanmarlı muhalif lider Aung San Suu Çii ve Çinli insan hakları savunucusu Liu Xiaobo ise gözaltında ya da hapiste oldukları için ödül törenine katılamadılar.



Madalya'nın şifresi





Nobel Barış Ödülü'nü kazananlara ödüllerinin takdim edildiği törende bir de İsveçli sanatçı Gustav Vigeland tarafından tasarlanan madalya veriliyor. Madalyanın bir tarafına Alfred Nobel, diğer tarafına ise kardeşlik bağını temsil eden üç erkek figürü nakşedilmiş.



Madalyada aynı zamanda "Pro pace et fraternitate gentium" ifadesi yer alıyor. Latince ifade, "İnsanlığın barışı ve kardeşliği için" anlamına geliyor.