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Deutsche Welle

Nobel Barış Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne

2015 Nobel Barış Ödülü'ne Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü layık görüldü. Nobel Komitesi, bu ödülle Tunus'taki demokrasi mücadelesini detseklemeyi amaçlıyor.

09 Ekim 2015 15:30


Norveç Nobel Komitesi, Nobel haftasında verilen son ödül olan Nobel Barış Ödülü'nün bu yıl Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verildiğini duyurdu. Komite bugün İsveç'in başkenti Oslo'da yaptığı açıklamada, Diyalog Dörtlüsü'nün 'Arap Baharı'nın ardından Tunus'ta çoğulcu bir demokrasi için gösterdiği çabalardan ötürü' bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

8 milyon İsveç kronu (850 bin euro) tutarındaki ödül, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık tarihinde Oslo'da törenle sahiplerine takdim edilecek. Ödüle geçen yıl Pakistanlı çocuk hakları aktivisti Malala Yusufzay ile Hintli çocuk doktoru Kailash Satyarthi layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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