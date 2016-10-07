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Deutsche Welle

Nobel Barış Ödülü Santos'a gitti

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

07 Ekim 2016 16:00

Barış umudu referanduma takılsa da 52 yıllık savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu. Norveç Nobel Ödülü Komitesi, Norveç'in başkenti Oslo'da bu yılın Nobel Barış Ödülü'ne Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un layık görüldüğünü açıkladı. Komite, 50 yıldan fazla bir süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek üzere gösterdiği çabalar nedeniyle ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Sontos, FARC örgütü ile yürütülen barış müzakerelerine öncülük ettii. Kolombiya'da yıllarca süren savaşta 220 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi de evini terk etmek zorunda düşmüştü. Devlet Başkanı Santos önderliğindeki barış görüşmeleri Ekim 2012'de başladı ve yaklaşık üç buçuk yıl sürdü. Anlaşma eylül sonunda imzalandıktan sonra 2 Ekim'de yapılan referandumda kıl payı farkla reddedildi.

Seçim kurulunun açıkladığı resmi rakamlara göre Kolombiyalıların yüzde 50,21'i anlaşma aleyhinde oy kullanırken, FARC'ın Kolombiya'nın siyasi hayatında söz sahibi olmasını da öngören barış anlaşmasına ‘evet' oyu verenlerin oranı yüzde 49,78'de kaldı. Oylamadan önce yapılan anketler barış anlaşmasının kabul edileceği yönündeydi. Halkın seçim ve oylamalarda sandığa gitme alışkanlığı olmadığı Kolombiya'daki referanduma katılma oranı yüzde 37,43 olarak açıklandı.

Ancak FARC barış için başlatılan diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu. Santos da barış anlaşmasının reddedildiği referandumun ardından barış için hala bir şans olduğunu belirterek görüşmelerin devam edeceği mesajını vermişti.

Santos 376 aday arasından seçildi

Nobel Barış Ödülü Komitesi bu yılki barış ödülü için yüzlerce aday arasından seçim yapmak durumunda kaldı. Nobel Barış Ödülü için bu yıl 228 kişi ve 148 kurum toplam 376 aday gösterilmişti.

Nobel Barış Ödülü'ne geçen yıl Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne layık görülmüştü. Akademi açıklamasında, Diyalog Dörtlüsü'nün Arap Baharı'nın ardından Tunus'ta çoğulcu bir demokrasi için gösterdiği çabalardan ötürü' bu ödüle layık görüldüğünü belirtmişti.

8 milyon İsveç kronu (850 bin euro) tutarındaki ödül, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık tarihinde Norveç'in başkenti Oslo'da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

©Deutsche Welle Türkçe
DW/dpa/MK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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