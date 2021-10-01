Nobel Barış Ödülü'nün sahibi bu yıl iklim aktivisti Greta Thunberg olabilir

Nobel Barış Ödülü’nün açıklanmasına günler kala, iklim aktivisti Greta Thunberg’in bu yıl ödülün sahibi olabileceği konuşuluyor. Nobel Barışı Ödülü, 8 Ekim’de sahibini bulacak.

Reuters'ta yer alan habere göre, Nobel ödüllerini takip edenler, ödülü kimin alacağını tahmin etmenin yolunun, komitelerin takip edeceği küresel meselelere bakmaktan geçtiğini söylüyor.

Kasım ayının başında İskoçya’da gerçekleşecek COP26 iklim zirvesine üç hafta kala açıklanacak ödülün, iklim krizini önceleyen bir isme verilme ihtimali artıyor. Nobel’i takip eden uzmanlar, bu yılın Nobel Barış Ödülü’nü İsveçli aktivist Greta Thunberg’in alabileceğini konuşuyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü Direktörü Dan Smith, “Komite genelde bir mesaj vermek ister. Bu sene COP26’ya güçlü bir mesaj gönderilecek” dedi.

18 yaşındaki Thunberg ödülü alırsa, Pakistanlı eğitim aktivisti Malala Yousafzai’den sonra en genç Nobelli isim olacak.

Nobel komitesinin öne çıkarmak istediği bir başka konunun ise demokrasi ve ifade özgürlüğü olduğu belirtildi. Bu durumda da ödülü Gazetecileri Koruma Komitesi ya da Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi basın özgürlüğü gruplarının ya da Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi siyasetçilerin alabileceği belirtiliyor.