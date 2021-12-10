İki gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü aldı; seyahatleri kısıtlanan Maria Ressa törene 'özel izin'le gidebildi!

Gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov, Oslo'daki törende Nobel Barış Ödülü'nü aldılar. Ressa ve Muratov, "demokrasi ve ifade özgürlüğüne verdikleri hizmetten" dolayı ödüle layık görüldü.

Filipinler'de mahkeme, Rappler Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa'nın Nobel Barış Ödülü'nü teslim almak üzere Norveç'e gitmesi için özel izin verdi. İnsan hakları gruplarının arkasında siyasi gerekçeler olduğunu savunduğu davalar nedeniyle Filipinler'den çıkması yasaklanan Ressa, mahkemenin kaçma riski olmadığına hükmetmesiyle ödül törenine katılabildi.

Guardian'ın haberine göre Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen iki gazeteci ile ilgili, "Onların savaşında yazılar silah, hedefler de gerçeklerdi. Zafer ise gücün kötüye kullanımının teşhiriydi. Her iki ödül sahibi de "çalışmaları nedeniyle alay, taciz, tehdit ve şiddete maruz kaldı" dedi.

Ödülü almaya gelemiyordu

Filipinler'de kendisine ait Rappler medya kuruluşuyla ülkesinin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin baskı ve otoriter uygulamalarına karşı duran haberlere yer veren Maria Ressa konuşmasında, demokrasi ve insan hakları konusunda gazetecilerin önemine dikkat çekti. Ressa, kendisine getirilen seyahat kısıtlamalarıyla ilgili, en azından törene katılmasına izin verildiğini söyledi.

Sosyal medya şirketlerine dikkat çekti

Ressa ayrıca sosyal medyanın yanlış bilgilerin yayılmasını körüklemedeki yıkıcı etkisini vurgulayarak otoriter liderler için kullanışlı ortamlar olduklarına dikkat çekerek, "Bugün en büyük ihtiyacımız, nefreti ve şiddeti, yayarak ve bizim en kötü yanlarımızı tetikleyerek daha fazla para kazanan Amerikan internet şirketlerinin öncelik verdiği bilgi ekosistemimizden akan 'zehirli çamuru' dönüştürmektir" dedi.

"Düşünce özgürlüğünün ilerlemenin temeli olduğuna inanıyorum"

Ressa'nın konuşmasının ardından ise Rusya'da ifade özgürlüğünün en büyük savuncularından olan Nevaya gazetesini kuran ve bugüne kadar gazetesinde çalışan 6 gazeteci arkadaşını suikaste kurban veren Dmitry Muratov kürsüye çıktı. Konuşmasının başında ödülü aldığına dair müjdeli haberi ilk önce annesi ile paylaştığını belirten Muratov, "Diğer sivil özgürlüklerle birlikte düşünce özgürlüğünün ilerlemenin temeli olduğuna inanıyorum. İnsanlığın kaderini şekillendirmede sivil ve siyasi özgürlüklerin belirleyici önemi hakkındaki görüşleri savunuyorum. Barış, ilerleme, insan hakları. Bu 3 hedef ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır" dedi. Muratov, Nobel Barış Ödülü'nden aldığı parayı birkaç hayır kurumuna bağışlayacağını ifade etti.

Nobel ödüllü yazarlar, çalışmaları nedeniyle öldürülen, hapsedilen veya sürgüne zorlanan gazetecilere saygı duruşunda bulundu. Muratov, “Gazetecilerin yaşlanarak ölmelerini istiyorum” dedi.