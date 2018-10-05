Nobel Barış Ödülü Mukwege ve Murad'a verildi

Norveç'teki Nobel Komitesi 2018 Nobel Barış Ödülü'ne Kongolu jinekolog Denis Mukwege ve Iraklı Ezidi Nadia Murad'ın layık görüldüğünü açıkladı. Mukwege ve Murad'ın "cinsel şiddetin savaş ve silahlı çatışmalarda bir silah olarak kullanılmasını sona erdirme için gösterdikleri çabalar" nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki ödül 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da takdim edilecek.

Mukwege 2014 yılında da Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları alanında verdiği Saharov Ödülü'nü kazanmıştı. Cinsel şiddet mağduru kadınları tedavi eden ve mağdurlar için bir hastane kuran Mukwege tecavüzün yol açtığı fiziksel hasarın giderilmesi konusunda dünya genelinde önde gelen uzmanlardan biri olarak görülüyor.

Ağustos 2014'te Kuzey Irak'taki Sincar kenti yakınlarında bulunan Koço köyünden kaçırılan Nadia Murad uzunca bir süre IŞİD tarafından rehin tutulmuş ve tecavüze uğramıştı. 2016 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen Murad, Ezidi kadınların durumuna dikkat çekmek için gösterdiği çabalar nedeniyle aynı yıl Lamiya Ayi Başar ile birlikte Saharov Ödülü'ne layık görülmüştü.

Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl 216 kişi 115 kurum aday gösterilmişti.

rtr,dpa/EC,BÖ

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