"Nobel Barış Ödülü küresel düzeyde bir dayanışma ve işbirliği ikliminin yeşermesine vesile olur mu?"

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Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Yenal ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksel lisans öğrencisi Gizem Duman "2020 Nobel Barış Ödülü – Bir dönemin sonu mu?” başlığıyla yayımladıkları makalede 2020 Nobel Barış Ödülü'nün, Birleşmiş Milletler bünyesinde dünyada gıda yardımı alanında çalışan en büyük kurumlardan biri olan Dünya Gıda Programı’na (World Food Programme) verilmesini ele aldılar. Makalede "Nobel Barış Ödülü yoksulluk, açlık ve şiddet gibi can alıcı sorunlara yaptığı vurguyla küresel düzeyde bir dayanışma ve işbirliği ikliminin yeşermesine vesile olur mu?" sorusuna yanıt arandı.

Yenal ve Duman'ın, Bilim Akademisi'nin popüler bilim platformu sarkac.org'da yayımlanan makalesinde bu ödülün, küresel kuruluşların meşruiyetine ve bütünlüğüne tehdit olarak algılanan, birçokları için dünyanın siyasi ve iktisadi istikrarını daha da bozacak gelişmelere cevabi bir uyarı olarak da değerlendirilebileceğine dikkat çekildi.

Makalede "Nobel Barış Ödülü yoksulluk, açlık ve şiddet gibi can alıcı sorunlara yaptığı vurguyla küresel düzeyde bir dayanışma ve işbirliği ikliminin yeşermesine vesile olur mu?" sorusu şöyle değerlendirildi:

"Zor.

En başta bu felaketlerle nasıl başa çıkılacağına dair küresel düzeyde bir mutabakattan bahsetmek mümkün değil. Dünya Gıda Programı’nın kurulmasına zamanın ABD Başkanı Dwight Eisenhower öncülük etmişti. Bugün başka bir ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler’in birçok kurumuna karşı savaş açmış vaziyette ve üstelik yalnız da değil! ABD hegemonyası da dahil olmak üzere 20. yüzyıl dünyasını oluşturan birçok kurum ve bunların temsil ettiği değerler 21. yüzyılda zor zamanlar yaşıyor. 'Sınırda bekleyen göçmenler ve sınır tanımayan virüslerin' [15] dünyasında ekonomik ve siyasi alanda kurumlara güven sarsılmış durumda ve küresel düzeyde bir işbirliği ikliminin varlığından bahsetmek neredeyse imkânsız. Bu durum, yoksulluk ve şiddet başta olmak üzere yerkürenin üzerindeki herkesi ilgilendiren sorunlara karşı insanlığın çözüm üretebilme kapasitesini ciddi şekilde azaltıyor."

Makalenin tamamı için tıklayınız: 2020 Nobel Barış Ödülü – Bir dönemin sonu mu?