Nobel Barış Ödülü kadınların oldu

T24- Nobel Barış Ödülü’nün bu yılki sahipleri kadınlar oldu. Liberya’nın seçilmiş tek kadın Cumhurbaşkanı Ellen Johnson-Sirleaf, yine Liberyalı olan ve iç savaşa karşı kadın hareketi başlatan Leymah Gbowee ve Yemenli kadın hakları ve demokrasi eylemcisi Tawakkul Karman Nobel Barış Ödülü’ne değer görüldü.



Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee ve Tawakkul Karman'ın ülkelerinde barış ortamının yeniden oluşturulması ve kadın hakları için verdikleri şiddet içermeyen çabalarından dolayı ödüle layık görüldükleri açıklandı.



Açıklamayı, Norveç Nobel Komitesinden Thorbjorn Jagland yaptı.



Oslo'da bulunan Nobel Enstitüsü önderliğindeki Nobel Barış Komitesi tarafından yapılan açıklamada, barış ödülünün bu üç isme ''kadınların güvenliği ve barış hedefleyen çalışmalara kadınların tam katılımının sağlanması için yürüttükleri şiddet içermeyen mücadele'' nedeniyle verildiği belirtildi.



Pazartesi günü de ekonomi alanında Nobel alan isim açıklanacak. 10 Aralık'ta ise İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle tıp, fizik, kimya, edebiyat ve ekonomi dalındaki ödüller, İsveç Kralı 16'ncı Carl Gustav tarafından sahiplerine verilecek. Nobel Barış Ödülü ise aynı gün Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle sahibine veriliyor.



20 yıl içinde Nobel Barış Ödülü alanların listesi:





-1990: Mikhail Gorbaçov (Rusya)



-1991 Aung San Suu Kyi (Burma)



-1992 Rigoberta Mench; Tum (Guatemala)



-1993 Frederik Willem de Klerk (Güney Afrika), Nelson Mandela (Güney Afrika)



-1994 Jasir Muhammed Arafat (Filistin), Şimon Peres (İsrail), İzak Rabin (İsrail)



-1995 Joseph Rotblat (İngiltere)



-1996 Carlos Filipe Ximenes Belo (Doğu Timor), José Ramos-Horta (Doğu Timor)



-1997 Jody Williams (ABD), Kara Mayınlarına karşı Uluslararası Mücadele



-1998 John Hume (İngiltere), David Trimble (İngiltere)



-1999 Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü



-2000 Kim Dae Jung (Güney Kore)



-2001 Birleşmiş Milletler, Kofi Annan



-2002 Eski ABD Başkanı Jimmy Carter



-2003 Şirin Ebadi (İran)



-2004 Wangari Maathai (Kenya)



-2005 Muhammed El Baradei (UEAK)



-2006 Muhammed Yunus (Bangladeş)



-2007 Al Gore (ABD) ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli



-2008 Martti Ahtisaari (Finlandiya)



-2009 Barack Obama (ABD)



-2010 Liu Şiaobo Çin)





