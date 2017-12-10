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Nobel Barış Ödülü ICAN'in

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) ödülünü aldı.

10 Aralık 2017 20:45

2017 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya'ya (ICAN) ödülü bugün düzenlenen törenle takdim edildi. Oslo'daki törene ICAN adına Direktör Beatrice Fihn ve Hiroşima saldırısından kurtulan Setsuko Thurlow katıldı. Fihn ve Thurlow yaklaşık 945 bin euro değerindeki ödülü aldı.

Nobel Ödül Komitesi inisiyatifi "nükleer silahların yasaklanması için sergilediği çığır açan çalışmaları nedeniyle" övdü.

Çalışmalarına 2007 yılında başlayan ve 60'dan fazla ülkede 200’ün üzerinde örgütle birlikte çalışan ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya) nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın imzalanmasını amaçlıyor.

Nobel ödülleri her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine veriliyor.

Nobel Barış Ödülü 2016 yılında, 52 senelik bir iç savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verilmişti.

EPD/DW, HT/BW

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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