Nobel Barış Ödülü bugün sahibini bulacak

T24 Dış Haberler

Nobel Barış Ödülü, bugün TSİ 12.00'da sahibini bulacak.

Dünyanın en çok tanınan ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü'nü kazanması beklenen isimler arasında bu sene çevre aktivisti Greta Thunberg, Belaruslu muhalif siyasetçi ve aktivist Svetlana Tikhanovskaya, Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi isimler de bulunuyor.

Aday gösterilen adaylar arasında da Black Lives Matter hareketi, Dünya Sağlık Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi kurumlar var.

Ödülü daha önce Malala Yousafzai, Barack Obama, Nelson Mandela, the Dalai Lama, Mother Teresa, Martin Luther King, Lio Xiaobo ve Mikhail Gorbaçov gibi isimler kazanmıştı.

Ödüllere ismini veren İsveçli sanayici Alfred Nobel'e göre Barış Ödülü, "Ülkeler arasındaki dostluğu ilerletmek için en çok işi üstlenene, mevcut orduların kaldırılması veya küçültülmesi için en çok mücadele edene ve barış kongrelerinin yapılması ve teşvik edilmesi için en çok çalışana" veriliyor.

Mevcut milletvekilleri, hükümet üyeleri, devlet liderleri, tarih, sosyal bilimler ve hukuk profesörleri istedikleri isimleri ve ödülün geçmiş kazananları Nobel Barış Ödülü'ne istedikleri ismi aday gösterebiliyor. Adayların tam listesi 50 yıl boyunca bir kasada tutuluyor.

Bu sene ödül için 329 aday vardı.