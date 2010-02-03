Nobel Barış Ödülü adayı: İnternet

T24 - Wired dergisi tarafından 'demokrasiye büyük katkı yaptığı' gerekçesiyle sunulan adaylık önerisi resmen kabul edildi.



Geçen yüzyılın en önemli buluşlarından olan, sosyal yaşamı ve ekonomiyi kökten değiştiren internet, bu yılın sonuna doğru açıklanacak 2010 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Basına yansıyan adaylar arasında Çinli ve Rus insan hakları savunucuları da bulunuyor.



Ödül komitesi 50 yıldır aday listelerini çok gizli tutuyor, ancak bu yıl bazı adaylar onları aday gösterenlerce basına yansıtıldı. Princeton Üniversitesi’nden felsefe profesörü Kwame Anthony Appiah, Aralık 2009’da cezaevine gönderilen Çinli muhalif Liu Ziaobo’yu aday gösterdiğini söyledi.



Norveçli siyasetçi Erna Solberg de Rus insan hakları aktivisti Svetlana Ganuşkina ile onun kurduğu sivil toplum örgütünü aday olarak önerdi.



İnternet kültürü ve teknoloji konusunda otorite sayılan Wired dergisinin İtalya edisyonu ise Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini açıkladı. Derginin duyurusunda, toplumlar arasında diyaloğu ve demokrasiyi teşvik ettiği gerekçesiyle interneti aday göstermeye karar verdikleri belirtildi.



Wired’ın aday önerisi, 2003 Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi tarafından imzalanarak resmen kabul edildi. 2010 ödülleri Kasım ayında açıklanacak.