Nobel Barış Ödülü, 1.1 milyon dolara satıldı

Stack's Bowers Galerisi tarafından açık artırmaya sunulan 1936 yılına ait Nobel Barış Ödülü, Asya'da kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 1.1 milyon dolara satın alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD'nin Maryland eyaletindeki açık artırmada ödüle sahip olabilmek için 4 koleksiyoncu kıyasıya yarıştı.

1901'den bu yana 94 Nobel Ödülü dağıtıldı. 1936'daki ödüle Bolivya ve Paraguay arasındaki Chaco Savaşı'na (1932-1935) son vermek için mücadele eden dönemin Arjantin Dışişleri Bakanı Carlos Saavedra Lamas layık görülmüştü. Lamas 1959'da yaşamını yitirmişti.

Lamas öldükten sonra birçok kez el değiştiren ödül, 20 yıl önce Amerikalı bir koleksiyoncu tarafından, Güney Amerika’da bir tefeci dükkanında bulunmuştu.

Daha önce 1903 Nobel Barış Ödülü, Londra'da 1985'te düzenlenen açık artırmada yaklaşık 17 bin dolara satılmıştı.