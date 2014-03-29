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Yaşam

Nobel Barış Ödülü, 1.1 milyon dolara satıldı

ABD'deki açık artırmada 1936 Nobel Barış Ödülü, 1.1 milyon dolara Asya'da kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncuya satıldı

29 Mart 2014 15:57

Stack's Bowers Galerisi tarafından açık artırmaya sunulan 1936 yılına ait Nobel Barış Ödülü, Asya'da kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 1.1 milyon dolara satın alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD'nin Maryland eyaletindeki açık artırmada ödüle sahip olabilmek için 4 koleksiyoncu kıyasıya yarıştı.

1901'den bu yana 94 Nobel Ödülü dağıtıldı. 1936'daki ödüle Bolivya ve Paraguay arasındaki Chaco Savaşı'na (1932-1935) son vermek için mücadele eden dönemin Arjantin Dışişleri Bakanı Carlos Saavedra Lamas layık görülmüştü. Lamas 1959'da yaşamını yitirmişti.

Lamas öldükten sonra birçok kez el değiştiren ödül, 20 yıl önce Amerikalı bir koleksiyoncu tarafından, Güney Amerika’da bir tefeci dükkanında bulunmuştu.

Daha önce 1903 Nobel Barış Ödülü, Londra'da 1985'te düzenlenen açık artırmada yaklaşık 17 bin dolara satılmıştı.

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