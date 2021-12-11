Nobel Barış Ödüllü Rus gazeteci Muratov: Gazetecilerin yaşlı ölmesini istiyorum; biz tiranlığın panzehiriyiz

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Dünyada birçok basın ödülüne layık görülen Filipinli gazeteci Maria Ressa ile birlikte Nobel Barış Ödülü'nü kazanan bağımsız Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov, "Gazetecilerin yaşlı ölmesini istiyorum" dedi.

Kendi haber merkezinde çalışan arkadaşları da öldürülen Muratov, Norveç'in başkenti Oslo'daki törende ödülünü alırken Rusya ve komşu ülkelerdeki insan hakları ihlalleri ve baskı iklimine dikkat çekti.

"Hem Rusça'da, hem İngilizce'de hem de başka dillerde 'it ürür kervan yürür' diye bir söyleyiş vardır" diyen Muratov, "Bu genelde kervanın gitmesine hiçbir şeyin engel olamayacağı şeklinde yorumlanır. Hükümet de bazen alaycı bir şekilde bu sözü gazeteciler için kullanıyor. Havlıyor ama hiçbir şeyi etkilemiyor diyorlar" ifadelerini kullandı. Novaya Gazeta GYY, sözlerine şöyle devam etti:

"Yakın zamanda biri bana bu sözün farklı bir anlamından söz etti; kervan köpek havladığı için ilerler. Çıkardıkları sesler dağlardaki ve çöllerdeki saldırgan hayvanları uzak tutar. Kervan, sadece etrafında köpekler varsa ilerleyebilir. Biz de hem havlar hem ısırırız. Sivri dişlerimiz vardır ve sıkıca kavrarız. Ancak biz, ilerlemenin ön şartıyız. Biz, tiranlığın panzehiriyiz".

Kendisine ve diğer Rus gazetecilere sıkça "korkmuyor musunuz?" diye sorulduğunu ifade eden Muratov; "Bu onların görevi. Hükümetler geçmişi güzelleştirmeye çalışır, gazeteciler ise geleceği" dedi.

Mesleğini yaptığı için hayatını kaybeden ve yargılanan gazetecileri de anan Muratov, "Ben gazetecilerin yaşlı ölmesini istiyorum" dedi.