'Nobel Barış Ödüllü' Etiyopya Başbakanı 'isyancıları gömme' çağrısı yaptı; Facebook kaldırdı

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Facebook, Etiyopya Devlet Başkanı Abiy Ahmed'in 'isyancıları gömme' çağrısı yaptığı paylaşımını halkı şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle kaldırdı.

Hükümetle silahlı çatışma halinde olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) başkent Addis Ababa'ya yaklaşırken Ahmed, farklı kanallardan destekçilerine isyancılara karşı silahlı direnişe başlama çağrısında bulunmaya başlamıştı.

Ahmed, bahsi geçen Facebook paylaşımında "TPLF'nin ülkeyi sonuna doğru götürdüğünü" söylemiş ve halka, "yasaların el verdiği kapsamda tüm silah ve güçlerle organize olup isyancıları önleme ve onları gömme" çağrısında bulunmuştu.

Facebook sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Etiyopya Başbakanı'nın paylaşımı konusunda bilgilendirildik ve şiddete teşvik ettiği ve desteklediği gerekçesiyle politikalarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdık" dedi.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Abiy Ahmed'e 2019 yılında Nobel Barış Ödülü verilmişti.