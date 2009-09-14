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Yaşam

Nobel barış ödüllü Amerikalı bilimci Norman Borlaug öldü

Teksas A&M Üniversitesi sözcüsü, "Nobel barış ödüllü Borlaug'un Dallas'taki evinde öldüğünü bildirdi.

14 Eylül 2009 03:00

Teksas A&M Üniversitesi sözcüsü, "Yeşil Devrim"in babası olarak tanınan, Nobel barış ödülü sahibi Borlaug'un Dallas'taki evinde öldüğünü bildirdi.

Borlaug, gelişmekte olan ülkelerde yüksek ürün veren buğday tohumu üretimi ve diğer tarımsal yeniliklerle ilgili çalışmalarıyla açlıkla mücadeledeki rolü nedeniyle 1970'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Norman Borlaug, açlık sorunuyla mücadelede çözüm olarak ortaya koyduğu biyoteknoloji kullanımıyla ilgili çalışmalarına 90'lı yaşlarında da devam etti.

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