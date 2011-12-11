Nobel Barış Ödülleri sahiplerine verildi

T24 - Ekim ayında açıklanan Nobel ödülleri, dün sahiplerine verildi. Nobel Barış Ödülü bu yıl, üç kadın arasında paylaştırıldı.



Nobel Barış Ödülü kadınların oldu





Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf, dava arkadaşı Leymah Gbowee ve Yemen’de kadın hakları savunuculuğuyla öne çıkan Tevekkül Karman, ödüllerini Norveç’in başkenti Oslo’da aldı. Böylece bu ödül, 2004 yılından sonra ilk kez bir erkeğe değil, kadınlara gitmiş oldu.

Değişimin temsilcilerisiniz



Nobel Komitesi Başkanı Thorbjörn Jagland, yaptığı konuşmada, “Sizler bugünün dünyasında, insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve barışı sağlama mücadelesini kapsayan en önemli değişimi harekete geçiren en önemli temsilcilersiniz” ifadesini kullandı. Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Ekonomi ödülleri de İsveç’in başkenti Stockholm’de sahiplerini buldu. Nobel sahiplerine yaklaşık 1 milyon 400’er bin dolarlık para ödülü verildi.

Sizin sesiniz özgürlüğün sesi olsun!



Ellen Johnson Sirleaf: “Geçtiğimiz yirmi yıl içinde saldırıya uğrayan her yaştan kızkardeşlerimiz ve kızlarımızın; hayatı böyle şeytanlar tarafından zindana çevrilen insanların sayısı tahayyül bile edilemeyecek kadar fazla. Sesinizi bulun! Ve sesinizi yükseltin! Sizin sesiniz özgürlüğün sesi olsun!”

Özgür olana dek kaybedecek vakit yok



Leymah Gbowee: “Ülkemizdeki adaletsizliğe ve teröre, acılarımızla, kırık bedenlerimizle, yaralanmış duygularımızla karşı çıktık. Gözyaşlarımızı zafere dönüştürmek için, kızkardeşlik esasıyla birbirimize bağlanmayı sürdürmeliyiz. Erkeklerle kadınlar eşit ve özgür olana dek kaybedecek vakit yok.”

Yemen ve Suriye’ye kayıtsız kalmayın



Tevekkül Karman: “Bize demokrasinin ve iyi yönetişimin erdemini öğreten demokratik dünya, Yemen ve Suriye’de yaşananlara kayıtsız kalmamalı. Arap liderleri, adalete teslim edilerek Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çıkartılmalı. İnsanların ekmeğini çalan katillerin hiçbir imtiyazı olmamalı.”







20 yıl içinde Nobel Barış Ödülü alanların listesi:





-1990: Mikhail Gorbaçov (Rusya)



-1991 Aung San Suu Kyi (Burma)



-1992 Rigoberta Mench; Tum (Guatemala)



-1993 Frederik Willem de Klerk (Güney Afrika), Nelson Mandela (Güney Afrika)



-1994 Jasir Muhammed Arafat (Filistin), Şimon Peres (İsrail), İzak Rabin (İsrail)



-1995 Joseph Rotblat (İngiltere)



-1996 Carlos Filipe Ximenes Belo (Doğu Timor), José Ramos-Horta (Doğu Timor)



-1997 Jody Williams (ABD), Kara Mayınlarına karşı Uluslararası Mücadele



-1998 John Hume (İngiltere), David Trimble (İngiltere)



-1999 Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü



-2000 Kim Dae Jung (Güney Kore)



-2001 Birleşmiş Milletler, Kofi Annan



-2002 Eski ABD Başkanı Jimmy Carter



-2003 Şirin Ebadi (İran)



-2004 Wangari Maathai (Kenya)



-2005 Muhammed El Baradei (UEAK)



-2006 Muhammed Yunus (Bangladeş)



-2007 Al Gore (ABD) ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli



-2008 Martti Ahtisaari (Finlandiya)



-2009 Barack Obama (ABD)



-2010 Liu Şiaobo (Çin)



