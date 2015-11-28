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Noam Chomsky’den Can Dündar ve Erdem Gül’e destek

Chomsky, son gelişmeleri her özgür toplumunun özü olan temel bireysel ve kamusal hakların reddi olarak nitelendirdi

Fotoğraf: Philip Jones Griffiths

28 Kasım 2015 01:01

Işıl Öz

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasından önce Sınır Tanımayan Gazeteciler’in hazırladığı Washington Post’ta yayımlanan bir bildiriye imza atan Prof. Dr. Noam Chomsky (MIT), iki gazetecinin tutuklanması sonrası T24’e konuştu. 

Prof. Dr. Noam Chomsky, Dündar ve Gül’ün tutuklanmasını Türkiye’nin otoriterliğe sürüklenirken attığı tehlikeli ve korkutucu bir adım olarak değerlendirdi. T24’e konuşan Chomsky, son gelişmeleri her özgür toplumunun özü olan temel bireysel ve kamusal hakların reddi olarak nitelendirdi. 

T24’te değindiğimiz, Washington Post’ta yayımlanan söz konusu bildiride, medya sahipliğinin giderek artan şekilde hükümet yanlılarının elinde yoğunlaşmasının çoğulculuğu yok ederek otosansüre yol açtığına dikkat çekiliyor. Düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yasalar, devletin güvenliğini merkeze almış bir yargı ve polis şiddetinin cezasız bırakılması gibi hükümetin yeni uygulamalarının, darbe yıllarından bir miras olduğu vurgulanıyor.

Suriye’deki savaşın ve bu yaz hükümet güçleri ile PKK arasında başlayan çatışmaların, hükümetin eleştirel gazeteciler hakkındaki paranoyasını arttırdığının altı çiziliyor. Gazeteciliğin yok edildiği ifade ediliyor. Twitter’dan içerik çıkarma taleplerinin üçte ikisinin Türkiye’den geldiği ve hükümetin gerektiğinde dünyanın sadece en otoriter birkaç rejiminin yaptığı gibi Youtube’u komple kapatmaktan çekinmediğine değiniliyor.

Bildiride, İpek medya grubuna el konulmasına, işten çıkartılan onlarca gazeteciye, el konulan gazetelerin karikatür derecesinde hükümet propagandası yapmaya başlamalarına, seçim sonrası hapse atılan, haklarında  terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamalarıyla dava açılan gazetecilere, Hürriyet’e yapılan fiziki saldırılara yer veriliyor. 

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