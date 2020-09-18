Noam Chomsky: İnsanlık tarihinin en tehlikeli noktasındayız

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ABD'li dil bilimci ve düşünür Noam Chomsky, iklim krizi, nükleer savaş tehdidi ve otoriter rejimlerin yükselişiyle insanlık tarihinin en tehlikeli noktasında olduğumuzu söyledi.

New Statesman'e konuşan Chomsky, "İnsanlık tarihinde hiç böyle bir zaman olmamıştı" dedi.

Chomsky, "Nazi ideolojisinin Avrasya'yı ele geçireceği günleri hatırlayacak kadar yaşlıyım. Bu ufak bir endişe değildi. ABD ordu yetkilileri savaşın sonunda ABD'nin hakim olduğu ve Almanya'nın hakim olacağı iki bölge oluşacağından korkuyordu. Bu ne kadar korkunç olsa bile organize insan yaşamının sonu değildi. Şu anda bununla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Chomsky, "Aynı anda inanılmaz sayıda ciddi krizin ortasındayız. Durumu Kıyamet Günü Saati de anlatıyor" dedi. Soğuk Savaş yıllarından bu yana bir nükleer savaş riskini dakikalarla ifade eden sembolik saat, bu sene gece yarısına saniyeler kalaya çekilmişti.