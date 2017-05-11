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Dünya

Noam Chomsky: Dünya tarihindeki en tehlikeli organizasyon...

Cumhuriyetçi Part, insanlığın geleceğini tehlikeye atıyor

11 Mayıs 2017 13:39

ABD'li düşünür Noam Chomsky, BBC'ye verdiği mülakatta Donald Trump'ın başkanlığının asıl zararının dünyaya olacağını söyledi.

BBC Newsnight programından Evan Davis'in sorularını yanıtlayan Chomsky, Trump'ın seçilmesinin en önemli sonucunun reddettiği iklim değişikliği konusunda olacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti'yi dünya tarihindeki en tehlikeli organizasyon olarak tanımlayan Chomsky, partinin insanlığın geleceğini tehlikeye attığını ifade etti.

Donald Trump, iklim değişikliği ile ilgili yapılan değerlendirmeleri "sahte" olarak tanımlamış, kendisinden önceki Başkan Barack Obama'nın imzaladığı düzenlemeyi iptal etmişti.

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