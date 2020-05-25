Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde

ABD'li dil bilimci ve düşünür Noam Chomsky, Amerika Birleşik Devletleri'nin Covid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi konularda aldığı yanlış kararlardan dolayı felakete koştuğunu söyledi. Salgın nedeniyle iki aydır evinden çıkmayan 91 yaşındaki düşünür, dünyada Covid-19'un en fazla can aldığı ülkesinde Beyaz Saray'ın sadece "seçim tarihlerine odaklanmış ve kendi çıkarlarını düşünen" bir "megaloman sosyopat" tarafından yönetildiğini ileri sürdü. Chomsky, Göreve gelmesinden itibaren genel sağlık yasasını iptal eden Trump'ı salgının önüne geçebilecek tüm uyarı sistemlerini de rafa kaldırarak ülkenin hastalığa hazırlıksız yakalanmasına neden olmakla suçladı.

AFP'ye konuşan Chomsky, pandemi nedeniyle alınan sert önlemlerin tehdit dönemlerinde alınabileceğini ama vatandaşın gerektiğinde “Evet, şimdi bu yetkiye sahip olmanıza izin vereceğiz, ancak herhangi bir zamanda iptal edilebilir“ diyebilmesi gerektiğini kaydetti.

"Pandemi bir şekilde atlatılacak, iklim krizi çözümsüz"

Chomsky, pandeminin ne kadar tehlikeli olursa olsun bir şekilde atlatılacağını da söylerken, kutuplardaki buzulların erimesinin, deniz seviyesinin yükselmesinin ve iklim değişikliğinin diğer sonuçlarının çözümsüz olduğunu belirtti. ABD'nin iklim anlaşmasından çıkarak felaketin daha da büyümesine neden olabileceğini söyleyen Chomsky, ilerleyen günlerde bu krize karşı mücadele veren güçlerin daha da somutlaşacağını ifade etti.

Chomsky'ye göre diğer bir sorun da Covid-19 nedeniyle kullanılmaya başlanan cep telefonu salgın takip uygulamaları. 91 yaşındaki entelektüel, artık her ürünün internete bağlanabildiğini ve böylece Google ve Facebook gibi teknoloji devlerine veri akışı gerçekleştiğini ve bu verilerin hükümetlere de gittiğini ileri sürdü.