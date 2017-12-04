Noam Chomsky barış akademisyenleri için destek mesajı gönderdi

Amerikalı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan ve açılan ayrı ayrı davalarla yargılanan 148 barış akademisyeni için mahkeme öncesi destek mesajı gönderdi.

Noam Chomsky’in mesajı şu şekilde:

“Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’nin‘ imzacılarına karşı açılan dava korkunç bir yargı hatasıdır. Türkiye’deki toplumun dostları büyük bir dehşetle bu gelişmeleri takip etmektedir. İddianamenin dili aslında yaşanılanların son derece özenle korunması gereken özgür düşünce ifadesinin temeline yönelik bir saldırı olduğunu bizlere belirgin bir şekilde göstermektedir. Bir örnek vermek gerekirse, imzacılara şu suçlamalar getiriliyor: “sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, İnsan hakları ihlali yapanların cezalandırılması, maddi ve manevi zarara uğrayan vatandaşların tazminat alma taleplerini” hükümetten talep etmeleriyle suçlanılıyorlar. Bu talepler bir özgür toplumda son derece normal bir durumdur.

Endişe içinde olan vatandaşların yanında yer almak doğal olan ve övülmesi gerekilendir. Barış çağrısının yanlış veriler içerdiğini söyleyenler ise, bu duruma karşı kendi görüşlerini olgun bir şekilde dile getirmek için yeterince fırsata sahiptir. Bu çağrıda, terörizmi en ufak bir şekilde destekleyecek bir nokta yoktur. Savcılığın işkenceci zorlayıcı bir tavır içerisinde barış ve adalet için yapılan esasi bir çağrıyı terörizm destekleyicisi olarak çarpıtması, özgür ve insan haklarına saygılı bir toplumda müsamaha gösterilmemesi gereken bir olgudur.