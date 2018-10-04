Noam Chomsky: ABD, Kürtleri korumak için Suriye'de kalmalı

ABD’li dil bilimci ve düşünür Noam Chomsky ABD’nin Suriye’de varlık göstermesinin Suriyeli Kürtlere yönelik bir saldırıya karşı caydırıcı olacağı görüşünü paylaştı. Chomsky, "Bence, ABD’nin Kürt bölgelerine karşı bir saldırıyı caydıracak bir varlık sürdürmesi mantıklı. Kürtler, Suriye’de birçok düzgün unsurla işleyen bir toplumu sürdürmekte başarılı olan tek bölgeye sahip. Ve acı düşmanları Türkler veya katil Esad rejimi tarafından bir saldırıya uğramalarını engellemek için gereken her şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

“Esad kazanıyor”

İnternet sitesi The Intercept ile söyleşisinde, Chomsky’ye Suriye’deki son duruma ilişkin görüşleri soruldu. ‘Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkede yaşananların büyük kısmından sorumlu olduğunu ve bu durumun meşrulaştırılamayacağını’ söyleyen Chomsky, ‘Suriye muhalefetinin de ilk aşamalardaki demokratik, laik ve saygın konumundan uzaklaşarak cihatçı unsurlar tarafından ele geçirildiğine’ dikkat çekti.

“Düzgün işleyen bir bölge kurdular”

“Mevcut durumda Esad savaşı büyük ölçüde kazandı” diyen Chomsky, sözü Kürtlere getirerek şöyle devam etti:

“Diğer mühim mesele, Kürt bölgelerinin – Rojava’nın – statüsü. Bence, ABD’nin Kürt bölgelerine karşı bir saldırıyı caydıracak bir varlık sürdürmesi mantıklı. Onlar [Kürtler], Suriye’de birçok düzgün unsurla işleyen bir toplumu sürdürmekte başarılı olan tek bölgeye sahip. Ve acı düşmanları Türkler veya katil Esad rejimi tarafından bir saldırıya uğramalarını engellemek için gereken her şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Chomsky söyleşinin devamında, Amerikan yönetimi gibi büyük güçleri insani ilkelerin yönlendirmediğini söylese de “Bu durum, ABD’nin kısmen küçük bir varlık göstererek Suriye’deki Kürtlere karşı saldırıları engelleyebileceği gerçeğini değiştirmiyor. Böyle bir saldırı, Suriye’nin düzgün bir şekilde işleyen tek bölgesini yok edebilir” dedi.