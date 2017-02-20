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“No” filminin reklamcısı Türkiye’ye geldi

Reklamcı Ferrada’nın CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ile basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor

20 Şubat 2017 03:00

Şili'de 1988 yılında Augusto Pinochet’in kaybettiği referandumundaki kampanya başarısıyla “Hayır”ın kazanmasını sağlayan reklamcı Eugenio Francisco Garcia Ferrada, CHP Gençlik Kolları’nın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. 

Hürriyet’in haberine göre, Ferrada’nın CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz’la birlikte bugün İstanbul’da ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

1988’de 36 yaşında genç bir reklamcı olarak “Hayır” kampanyasının başına geçen Ferrada’nın başarısı Türkiye’de referandum sürecinde gündemdeki yerini koruyor.

Ferrada’nın başarısı yönetmenliğini Pablo Larraın’in yaptığı “No” adlı filme ilham kaynağı olmuştu.

Filmde genç reklamcıyı Gael Garcia Bernal canlandırmıştı.

 

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