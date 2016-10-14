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No 309 18. bölüm fragmanı; Lale, Onur'un yanında işe başlıyor

Fox TV'de yayınlanan No 309 dizisinin 18. bölümünün fragmanı yayınlandı

14 Ekim 2016 15:08

Fox TV’nin her çarşamba ilgiyle izlenen dizisi No 309’un 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

No 309'un 18 bölümünde Lale'nin çıkan haberleri öğrenmesi Onur'la arasının tekrar açılmasına sebep olur. Onur Lale'nin kendisine inanmamasına üzülürken, Lale olanların kendisinden saklanmasına sinirlenir..

Evlilikten vazgeçme kararı alırlar. Bunu öğrenen İsmet babaanne hemen duruma el koyar.. Lale ve Onur ‘dan birbirlerine bir hafta süre vermelerini ister.. Bu süre onlar için nasıl sonuçlanacaktır?

No 309 yeni bölümü ile 19 Ekim Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

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