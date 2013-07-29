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Dünya

İtalyan Bakan'a muzlu saldırı!

Cecile Kyenge'ye yine bir ırkçı saldırıya maruz kaldı. Bu kez Kyenge'ye muz fırlatıldı

29 Temmuz 2013 18:48


İtalya'nın ilk siyahî Bakanı Cecile Kyenge'ye yine bir ırkçı saldırıya maruz kaldı. Irkçı bir senatörün "orangutana benziyor" diyerek hakaret ettiği Kyenge'ye bir miting sırasında muz fırlatıldı.

İtalya 'nın ilk siyahî Entegrasyon Bakanı Cecile Kyenge, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından, hafta sonu Ravenna vilayetine bağlı Cervia kasabasında katıldığı partisinin etkinliğinde bir kişinin muzlu saldırısına uğradığını açıkladı.

 

'Yosulluğa atılmış tokat'

 

Geçtiğimiz Cuma günü konuşma yaparken, ırkçı olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından kendisine muz fırlatılmasını eleştiren Bakan Cecile Kyenge, "İnsanlar açlıktan ölüyor. Gıdaların böyle atıldığını görmek üzücü. Yoksulluğa atılmış bir tokat" sözleriyle ırkçı saldırıyı tepki gösterdi. 49 yaşındaki Bakan Kyenge, bu tür ırkçı saldırıları önlemek için zihinsel bir değişime ihtiyaç olduğunu söyledi. İtalya Entegrasyon Bakanı Cecile Kyenge, aynı mitingte ırkçı parti "Forza Nouva" nın ırkçı bir eylemiyle de saldırının hedefi oldu.

 

Irkçı sözlere saldırı

 

Bakan Kyenge konuşmasından hemen önce, kan kırmızısına boyanmış ve üzerlerinde göçmen karşıtı, ırkçı sözler bulunan bir vitrin mankeniyle karşılaştı.

 

Orangutan benzetmesi

 

Ülkede kısa bir süre önce de İslam, göçmen ve Türkiye 'nin AB üyeliğine karşı çıkışlarıyla bilinen Kuzey Birliği Partisi'nden (LN) Senato Başkanvekili Roberto Calderoli, bakan Kyenge için ''Orangutana benziyor" demiş, gelen tepkiler üzerine daha sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.

 

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