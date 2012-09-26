Nilgül Doğan'dan Hilmi Özkök'e: Susun artık

Balyoz Davası’nın 1 numaralı sanığı olarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, “Çağrılsaydım, Balyoz Davası’nda da tanıklık yapardım” diyen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’a 'lütfen susun artık' diyerek isyan etti.

Uğur Ergan'nın Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Hilmi Özkök'ün son açıklamalarını eleştiren Nilgün Doğan, şöyle dedi:

“Mahkeme karar vermeden, mahkemeye gelip tanıklık yapmayan hem Hilmi Bey’e, hem de diğer komutana (Aytaç Yalman’ı kastediyor), 365 silah arkadaşı adına sesleniyorum: Lütfen susun artık, ne tür sıfata sahip olursanız olun artık elinizi çekin Balyoz Davası’ndan. Yok çağrılsalarmış gelirlermiş, çağrılmadıkları için tanıklık yapamamışlar falan... Siz kendiniz gelemiyor musunuz? Madem bu kadar konuşmaya meraklısınız, gelseydiniz mahkemeye konuşsaydınız. O mahkemede size silah arkadaşlarınız sorular yöneltecekti. Soracakları sorularla, kendileri hakkında ortaya atılan darbeci iddialarının, sözüm ona bilmem kaç şekil darbe hazırladıkları safsatalarının nasıl düzmece olduğunu ortaya çıkaracaklardı. Bunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya göstereceklerdi. Ama yürekleri yiyip gelmediler, gelemediler. O nedenle kendilerinden rica ediyorum, susun artık, olur olmaz beyanlar vermeyin.”

Kız anne şu babamı boşa

Balyoz Davası’nda 18 yıl hapis cezası alan emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun da karara sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden tepki göstermeye devam etti. Saygun, babasının temiz olduğunu ortaya koyması için annesine şu ilginç teklifte bulunduğunu açıkladı: “Anneme dedim ki, kız şu babamı boşa, sonra da giy gelinliği cezaevinde evlen! Evlendiğimde temizdi, şimdi daha temiz dersin!” Ece Saygun daha sonra şu tweet’i attı: “Annem babamı boşayıp cezaevinde tekrar evlenmesi teklifimi şiddetle reddetti! O yüzüğü yutarım gene de üstümde taşırım der. Mahkeme bilginize.”